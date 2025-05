Por Isabel Gonçalves

Joana solicitou um empréstimo no banco, mas após análise ele foi recusado. Foi aí que ela ouviu falar sobre o empréstimo com garantia de celular e pensou: "Já que meu celular está comigo o tempo todo, então porque não utilizar ele para ajudar nas finanças?”

E você, já tentou fazer um empréstimo e ele foi recusado? Sabia que você pode solicitar um crédito usando seu aparelho de celular como garantia? Pensando em te ajudar a ser mais consciente com as finanças, trouxemos algumas reflexões importantes sobre o empréstimo com garantia de celular.

Como funciona o empréstimo com garantia de celular?

Assim como um empréstimo com garantia de imóvel ou de carro, você estará colocando uma posse sua como garantia para liberar uma quantia de dinheiro. Mas, se você deixar de pagar as parcelas do compromisso que você firmou, o que vai ser bloqueado é o seu aparelho de telefone.



Vantagens e desvantagens

Saiba se esse é o melhor tipo de empréstimo para você:

Vantagens

Alta taxa de aprovação : Como todo mundo tem um celular para dar como garantia, é mais fácil que seu pedido de empréstimo seja aprovado.

Privacidade de dados : As empresas dizem seguir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e não acessar informações sensíveis dentro do celular.

Disponível para negativados: A garantia do celular permite que mesmo inadimplente, você possa solicitar o empréstimo.

Desvantagens

Em algumas empresas, é exigida uma renda mínima comprovada de R$1.200,00 .

O celular deve estar funcionando bem , sem bloqueios, e ter um valor mínimo de mercado.

Os juros cobrados no início são muito elevados , até 16% ao mês.

Se houver atraso no pagamento, o uso do celular será bloqueado .

Os valores liberados são baixos (microcréditos).

Empréstimo na hora para negativados?

O empréstimo com garantia de celular é conhecido como uma boa opção para negativados, autônomos e MEIs, que são pessoas com mais dificuldade de conseguir crédito.

Acontece que cada empresa tem liberdade para definir suas próprias regras, então em nossas pesquisas encontramos algumas que oferecem empréstimo com garantia de celular para negativados e outras que não ofertam. Por isso, antes de contratar, faça uma boa pesquisa e entenda se você se adequa ou não aos requisitos do empréstimo.

Lembrando que você precisa ter uma conta corrente em seu nome em bancos reconhecidos, como por exemplo: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Inter, C6.

Os empréstimos ainda podem ser recusados?

Sim! Assim como qualquer empréstimo, o banco ou financeira tem a autonomia para avaliar se é vantajoso te emprestar o dinheiro.

Nas análises de crédito, alguns motivos de recusa comuns são:

comprometimento da renda - quanto do seu salário já é ou passará a ser gasto com prestações;

inconsistências no cadastro como restrições ao seu CPF, por exemplo;

incompatibilidade de informações com os documentos mandados

Qual app empresta dinheiro com garantia de celular?

Existem uma série de instituições financeiras e fintechs que fazem empréstimo com garantia de celular. Uma delas é a Qista, antiga Focus Financeira, que se juntou à Bom Pra Crédito. Os juros iniciais podem ser bem altos (16% ao mês!), mas quem paga certinho tem uma redução progressiva de taxas.

Já a SuperSim também faz empréstimos com garantia de celular, mas teve problemas em 2023 porque foi proibida de bloquear o aparelho de quem não paga. Após recorrer à justiça, continua operando. Lembramos que a partir do momento que o cliente assina o contrato, ele permite que a empresa faça o bloqueio do seu telefone, então antes de fechar qualquer acordo, não deixe de ler todas as cláusulas, pois você pode estar concordando com algo que irá se arrepender depois.

E se meu celular for roubado?

Não existe uma resposta certa para o caso do celular dado como garantia ser roubado. O que acontece é que a tecnologia usada pelas financeiras para bloquear o telefone (IMEI) é a mesma utilizada para bloquear o celular em caso de roubo. Sendo assim, como cada empresa define suas normas do empréstimo, todas as informações devem estar de forma clara no contrato, que diz sobre penalidades e riscos do empréstimo.

Por isso, sempre recomendamos ler o contrato com atenção para entender as cláusulas relacionadas ao celular em garantia e as consequências de inadimplência ou roubo/furto.

Como é feito o pagamento do empréstimo com garantia de celular?

É importante ficar atento ao pagamento das parcelas do empréstimo, já que percebemos algumas inconsistências nesse processo. Um dos pontos que chamou a atenção foi que algumas empresas disponibilizam o pagamento por carnê — um método bastante incomum nos dias de hoje.

Hoje em dia, com tantas opções de pagamento digital, depender só de carnê não faz sentido e ainda complica a vida de quem quer pagar a dívida. Nessas empresas, se o cliente não consegue pagar pelo carnê, o valor pode ser tirado direto da conta. E se não tiver saldo, a dívida vira parcelamento no cartão de crédito em até 12x, com juros e taxas de atraso.

Sendo assim, colocamos um ponto de atenção! No fim, o pagamento em carnê, pode virar “raspa-conta”, que pode se transformar no temido e caríssimo rotativo do cartão, modalidade com a taxa mais cara do mercado.

Como a taxa de juros é calculada?

Assim como todos os outros tipos de empréstimo, a instituição financeira responsável faz uma análise do seu perfil financeiro e no caso do empréstimo com garantia de celular, também é feita uma avaliação do seu celular, pois o modelo precisa ser aceito e que ele tem que estar em bom estado.

A qualidade do celular como garantia é menor do que imóvel ou carro, que podem ser tomados e revendidos, diminuindo o prejuízo do banco com o não pagamento. Além disso, por exigir uma renda mínima baixa e você conseguir fazer mesmo com o nome sujo, as taxas realmente podem ser mais “salgadas”.

Não tem opção mais barata?

Fazer um empréstimo com garantia de celular até pode ser uma saída, mas está longe de ser a mais vantajosa quando o assunto é custo. Os juros podem chegar a 16% ao mês — mais altos até que os do rotativo do cartão de crédito.

Por isso, se tiver outra opção, evite esse tipo de empréstimo, pois os juros altos só vão dificultar ainda mais sua organização financeira. Em vez disso, vale a pena considerar alternativas como crédito consignado, crédito com garantia de imóvel ou veículo, e até a antecipação do FGTS.

Conclusão: não se deixe levar pela comodidade

Pode parecer fácil conseguir o crédito, mas ressaltamos que sempre devemos pesquisar todas nossas opções e não se deixar por ofertas “fáceis” de dinheiro, como é o caso do empréstimo com garantia de celular. Por isso, antes de contratar, simule o empréstimo e todas suas opções.

Lembramos que o empréstimo com garantia de celular é a modalidade que oferta microcréditos, ou seja, empréstimo com valores baixos que na maioria das vezes não vai atender todas as suas necessidades. Além disso, tem uma das taxas mais altas, ficando atrás dos empréstimos com empresas como a Crefisa ou Agibank e, claro, os agiotas. Sabemos que perder dinheiro dói, ainda mais quando cada centavo conta. Por isso, a educação financeira é um caminho que permite que você mude sua realidade aos poucos.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.