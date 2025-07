Janela de transferências sem limites

A janela de transferências de meio de temporada do futebol brasileiro, aberta em 10 de julho, esquentou. Praticamente todos os clubes estão negociando jogadores, movimentando milhões de reais e possivelmente reconfigurando o equilíbrio do nosso futebol – quem está mal busca crescer, enquanto os que vêm obtendo bons resultados querem ficar ainda melhores.

Ainda não dá para dizer quem está se mexendo melhor no mercado. Mas é certo que tem muita gente gastando acima de suas possibilidades, seja através de empréstimos ou por meio de aportes dos donos/dirigentes, o que é perigosíssimo.

Ou alguém acha normal que uma agremiação com dificuldades para honrar seus compromissos assuma outros? Seria mais ou menos como o cara que não paga a conta na padaria comprar um carro novo. Ou mesmo aquele que está vivendo no limite, mas decide passar férias na Europa.

Sem contar que, no futebol, isso pode gerar um clima muito ruim no grupo. “Como assim, o clube está nos devendo, pede-nos paciência, mas tem dinheiro para contratar mais atletas?”, podem dizer os que vêm “roendo o osso” desde o início do ano, ao serem informados da chegada de novos companheiros, alguns vindos da Europa, enquanto cobram atrasados.

Há ainda aqueles que, além de terem dívidas astronômicas, convivem com denúncias graves de desvio de recursos e até pedido de expulsão de dirigentes e ex-dirigentes. E mesmo assim estão tentando contratar “a prazo”, mesmo que ainda que não tenham quitado outros “carnês” assumidos anteriormente.

Na linguagem popular, diriam que estes clubes estão “negativados”. Mas “como na vida só não há jeito para a morte”, como diria a minha querida e sábia mãe, os gestores conseguem driblar as restrições para seguir com crédito no mercado.

Claro que não devemos fazer conta com dinheiro dos outros. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas está passando da hora de ser adotado o fair play financeiro, para o bem dos nossos clubes.

Como os próprios não parecem interessados nisso, talvez seja a hora de a CBF criar o SPCF, o Serviço de Proteção ao Crédito no Futebol. Quem estiver inscrito neste “Serasa da Bola” fica impedido de contratar jogador, mesmo que pagando à vista, pois não faz sentido ter dinheiro em caixa e não quitar seus débitos.

Como isso não está no horizonte, devemos continuar vendo a chegada e saída de atletas ocorrendo de forma frenética. Só peço aos envolvidos que tenham juízo e não deem passos maiores que as próprias pernas.



Copa do Brasil

Os fãs dos mata-matas estão em polvorosa com a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim como são esperados grandes jogos, também não se descartam zebras, como quase sempre ocorre em competições desse tipo.

O torneio é muito importante para quem ainda está na disputa, tanto pela premiação milionário quanto por ser, para alguns, a última chance de título na temporada. É o caso do Corinthians, eliminado da Copa Sul-Americana e com campanha sofrível no Brasileiro. E também do Vasco.

