ATV Globo esconde a sete chaves um plano que está aportado somente na mesa da presidência do canal, e que mal foi repassado ainda para a direção geral da emissora, que não terá nenhum tipo de voz sobre a decisão do conselho. Após uma reunião extremamente sigilosa, executivos do canal bateram o martelo e decidiram que Tati Machado será a nova apresentadora titular do Encontro em 2026.

De acordo com fontes seguras do canal dos Marinhos, o contrato da atual apresentadora do Encontro termina em dezembro de 2025, quando, "por vontade da presidência de televisão da Globo" Tati será lançada como nova apresentadora. O programa será totalmente repaginado.

Este mesmo colunista já havia informado em primeira mão que a Globo iria retirar até setembro Tati Machado da programação matinal da grade aberta, deslocando-a somente para execução do Saia Justa, exibido pelo GNT. Na data de hoje (16),quinze dias após a publicação da notícia, a própria apresentadora Ana Maria Braga desabafou ao vivo no Mais Você informando que estaria insatisfeita, pois Tati Machado não passava mais pelo estúdio da atração.

Tati e Valéria Almeida estão no comando do Encontro durante o período de férias da apresentadora titular. Ainda de acordo com fontes deste colunista, a Globo traçou duas estratégias ao direcionar Tati Machado para o Saia Justa. A primeira amadurecer ainda mais a imagem da apresentadora para que ela possa assumir as manhãs da Globo daqui a dois anos. O segundo, descansar a imagem da profissional para que ela retorne à grade aberta das manhãs da emissora em 2026.

Com essa decisão, ainda segundo fontes do executivo da Globo, o novo programa que estaria sendo desenhado para Tati Machado no canal, o 'Tati na Glô', teria" caído por terra". A emissora não pretende perder a fidelização que o público matinal construiu de forma orgânica com a apresentadora.

Tati Machado, além de ser considerada um fenômeno de audiência e carisma com o público telespectador do canal, também é considerada um fenômeno comercial. Tati superou todas as expectativas do mercado durante a última edição do 'Vem que tem na Globo", e o canal entendeu que a profissional é uma joia que merece ser ainda mais lapidada, e com muita delicadeza.

Em últimas reuniões executivos consideraram que a imagem da apresentadora merecia mais cuidados, uma vez que sua inserção massiva na programação poderia colocar sua imagem em exaustão, tendo em vista que o canal cultiva planos ainda maiores para Tati daqui a dois anos.

Ainda de acordo com estas mesmas fontes, a Globo tinha um plano para que Fátima Bernardes continuasse com o Encontro, pelo menos, nos próximos 15 anos. A substituição de nomes que consagraram e consagram até hoje a grade diária do canal (Ana Maria, Fátima Bernardes, William Bonner) é encarada como o principal desafio do canal. Por isso a emissora prepara uma apresentadora para inserir na grade diária, e que ela fique, pelo menos, pelos próximos 20 anos fidelizando com o público nas manhãs do canal.

Tudo isso também está devidamente alinhado estrategicamente com o fato de que Ana Maria não ficará por muito tempo com a coroa das manhãs globais. É sabido e amplamente discutido entre executivos da emissora que sua provável saída da grade diária do canal também não deve ultrapassar 2026.