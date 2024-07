EXCLUSIVO- A TV Globo tem um grande desafio para os próximos dois anos: convencer Eliana a esperar a liberação de Marcos Mion para o Big Brother Brasil, em 2026, quando o canal pretende encerrar o Caldeirão e apresentar uma nova proposta para que Eliana ocupe o espaço na grade com o próprio programa.

Apesar da apresentação do Caldeirão ter caído no colo do Mion com a saída de Fausto Silva - e a natural ida de Luciano Huck para os domingos - a Globo contratou Mion para que ocupasse o cargo de apresentador do Big Brother Brasil no lugar do Thiago Leifert. Mion só não entrou ainda na atração por causa de uma cláusula do seu contrato com a Record, que prevê um período de três anos sem que o comunicador pudesse apresentar um reality show na televisão aberta após deixar a emissora. O período vence no final de 2025 e a alta cúpula do canal deseja direcionar o apresentador para o reality em 2026 e liberar Tadeu Schmidt para novos projetos dentro da emissora.

Neste mesmo desenho, a Globo pretende finalizar o ciclo do Caldeirão e inserir na programação de sábado um novo projeto nas mãos de Eliana. Entretanto, os diálogos dentro do canal estão centrados agora em um dilema: como ganhar tempo para executar o contrato de Eliana. Este mesmo colunista já vem falando que uma fonte na direção de contratos do canal considerou "impulsiva" a atitude da emissora em concordar com sete condições de Eliana para a assinatura do documento.

De acordo com fontes na direção de contratos do canal, Eliana e a emissora teriam acordado que seu programa - embora não datado em contrato - poderia estrear na grade aberta em abril de 2025, quando o canal divulga sua nova programação anual, ou na segunda fase em julho, três meses depois. O prazo dependeria da formatação e produção da atração.

Estecolunista obteve com exclusividade sete cláusulas do contrato acertadasentre Eliana e a emissora. A primeira delas fala da exclusividade naprogramação dominical. Durante a reunião com o canal, Eliana teria exposto suavontade de estrear na programação dos domingos em razão de todo trabalho queteve na última década para se consolidar com o público dominical.

Aemissora e a apresentadora entenderam que o melhor plano seria estrear sua novaatração após a exibição do Esporte Espetacular, por volta das 12h. Nesse passo,a emissora encerraria com a exibição de filmes aos domingos. Eliana ficaria noar até por volta das 15h, quando passaria a programação para o futebol, ou parao colega Luciano Huck. O pedido pela permanência de um projeto aos domingosteria sido selado, porém não datado no documento.

Osegundo pedido de Eliana ao canal pode causar um pequeno ruído entre osapresentadores e a própria emissora. Isso porque a Globo teria atendido opedido da comunicadora para que seu nome configurasse a principal marca daatração. Há algum tempo a emissora optou por descentralizar o nome dosprogramas em cima dos apresentadores. Foi quando Domingão do Faustão virouDomingão COM Huck, Caldeirão COM Mion, Encontro COM Patrícia Poeta, e por aívai. A ideia era não atrelar o nome da atração especificamente ao nome doapresentador, como era antigamente o Domingão DO Faustão, para que as atraçõestivessem continuidade natural caso tenha a necessidade de substituir osapresentadores. No caso de Eliana o nome da atração ainda não foi definido, masa emissora teria validado o seu pedido.

Aterceira exigência teria sido o tempo de duração do programa. Eliana teriaexigido pelo menos duas horas de atração no ar. A Globo teria previsto umaatração de cerca de 2h30, contanto com os comerciais e intervalos.

Aquarta exigência da comunicadora teria sido autonomia total para negociarpublicidades na atração, e recusar campanhas com marcas que não estejam deencontro ao que a apresentadora acredita ser ideal para sua imagem e seupúblico.

Umaquinta exigência da apresentadora seria também autonomia para formar suaprópria equipe. Isso significa também poder levar outras pessoas que trabalhamhá anos com a comunicadora para o seu novo time. Isso também quer dizer queestaria aberta dentro do canal a possibilidade para Eliana levar seucompanheiro de atração, Thiago Barnabé, que ficou conhecido no Brasil todo comseu personagem da Narcisa.

Osexto tópico descoberto por este colunista não se pauta muito em termos deexigência, mas sim o acordo financeiro firmado entre a empresa e aapresentadora. O montante negociado teria sido R$ 2,5 milhões mensais, mais aparticipação em cima das cotas comerciais da atração.

No contrato, consta também um sétimo termo, como um adendo, especificando que o canal e a apresentadora posteriormente voltariam a conversar apenas para resolver uma pendência: se o programa seria ao vivo ou gravado.

CONVECER ELIANA

Embora contrato de Eliana com o canal esteja pautado nos domingos, a entrega do The Masked Singer Brasil, bem como o Saia Justa, foi uma boa opção para a emissora ganhar tempo. Estas mesmas fontes do canal revelam que o objetivo da alta cúpula é convencer Eliana a mudar de ideia em relação aos domingos, e por isso já vem concentrando forças nos diálogos internos para que o primeiro desenho citado na mesa da direção geral da emissora seja concretizado em 2026.