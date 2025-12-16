Ah, o verão...

O cordão dos puxa-sacos é sem fim neste dezembro quando as luzes de Brasília – e dos Palácios – começam a se apagar mais cedo, no ritmo das férias. Um piolho de carpete do Planalto diz que é imensa a fila de bajuladores no gabinete presidencial oferecendo casa para férias do Casal nº 1 do Brasil. Tem de praia a montanha, de fazenda a mansão na Europa. Até mega iate ancorado no Caribe apareceu. Mas raposa velha, o presidente Lula da Silva quer o sossego e a sós com Janja da Silva. O casal sabe o que passou em dezembro de 2022, na transição do Governo, quando foi parar na Ponta do Camarão (BA), terra dos aliados Carletto, a dinastia política local. Janja detestou sacolejar numa SUV por mais de duas horas do aeroporto até Caraíva. A reclamação foi tanta que pediram um helicóptero, na despedida, da praia para o aeroporto Terravista (Trancoso).

Coincidências...



A versão do Estado policialesco cresce no Congresso. A operação da PF a mando do ministro Flávio Dino, do STF, saiu dois dias depois da pauleira contra o deputado (e depoente no inquérito) Glauber Braga. Ocorre que a alvo, a servidora de carreira Mariângela Fialek, a Tuca, fez o trabalho de praxe que caberia a qualquer assessor(a) parlamentar na função. Séria e querida na Casa, está pagando uma briga que não é dela.

Caça às ONGs



Na próxima quinta-feira, a Câmara deve votar o Projeto de Lei das ONGs que deve impedir a destinação de dinheiro público para entidades estrangeiras. ONGs brasileiras também não poderão mais receber recursos do exterior. A proposta surgiu após as denúncias de que a USAID, já fechada pelo Governo Trump em Brasília, teria interferido no processo político do Brasil. Evidente que nada provado ainda.

China em 8k



A China Media Group (CMG) apresentou no Rio de Janeiro duas plataformas de streamings que transmitem conteúdos chineses dublados no Brasil. O evento teve a presença de autoridades chinesas, da Prefeitura, de grupos de mídias e de empresas brasileiras parceiras da CMG, que apresentou um doc inédito em 8k de imagens do espaço.

Justiça Itinerante



O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a Política Nacional de Justiça Itinerante e Inclusão Digital da Justiça do Trabalho. A decisão foi anunciada dia 12. O objetivo é levar os juízes do trabalho para perto das pessoas que não têm acesso à Justiça e a uma Vara Trabalhista. Orientada pelo CNJ, a itinerância tem caráter obrigatório.



Bolso cheio!



Não é só a Mega da Virada a chance do dinheiro no bolso no fim do ano. A edição do Ourocap 30 Anos se encerra dia 27 com o sorteio que distribuirá 30 prêmios de R$ 1 milhão. Produto da Brasilcap, tem mais de 55 mil clientes. Com pagamento único de R$ 3 mil, os clientes concorreram a 1.500 prêmios de R$ 3 mil, e a cinco sorteios mensais de R$ 30 mil. Agora, concorrerão aos 30 prêmios milionários.

ESPLANADEIRA



# Sambatech lança EstratégIA, solução para empresas iniciarem com IA.

#Eduardo Barroca e Roberto Maleson disponibilizam livro “Modelo de Trabalho”, na Amazon.

#BrasilCenter abre mais de 750 vagas emtodooBrasil.

#Natal: gestora nacional de shoppings Alqia vê brinquedos em alta.

#Vetrii, HOUS3 e Tanssi Network desenvolvem piloto do Passaporte Veicular Digital visando tokenização automotiva.

#Ortobom conquista recorde no Guinesscom relançamento do Orthopur.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.