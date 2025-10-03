Justiça condena ANTT a pagar indenização a funcionário que sofreu assédio

Durou o tempo de uma canetada monocrática do ministro Nunes Marques (STF) a felicidade de José Gomes Graciosa para retomar o cargo de Conselheiro do TCE do Rio de Janeiro. Em julgamento de seu caso no STJ, a ministra-relatora Isabel Gallotti votou pela condenação de Graciosa a 21 anos e oito meses de prisão. Ele foi denunciado pelo MP e virou réu acusado de receber propinas de empreiteiras e empresas de ônibus em governos passados, para endossar contratos supostamente irregulares. Segundo investigadores, Graciosa teria tentado esconder 3 milhões de euros (perto de R$ 20 milhões) em doação ao Instituto Caritas do Vaticano, em Roma. O MPF cobra agora a devolução do dinheiro. O advogado de Graciosa, Marcelo Leal, defende a licitude dos valores, e alega que o dinheiro é da venda de uma rádio em 1998.



No chão



A Sideral Linhas Aéreas, que presta serviços de transporte para o Correios, paralisou as atividades recentemente, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Em nota à Coluna, o Correios informou que houve uma “suspensão temporária de algumas rotas aéreas” para melhorias na malha operacional. Enquanto a Sideral se limitou a explicar somente que “são prestadores de serviços e que existem cláusulas de confidencialidade”.



Carneiro frito



Após fracasso nas eleições para a CBF, Reinaldo Carneiro Bastos corre o risco de perder a presidência da Federação Paulista de Futebol, cargo que ocupa há 10 anos. Ele alterou o estatuto para permitir uma 3ª reeleição, mas já adiou as convocações diante de uma richa interna. Clubes e dirigentes reclamam da falta de transparência na gestão e do abandono aos clubes do interior, o que deve levar a 1ª eleição da FPF com duas chapas.



Do lado de cá



Autoridades brasileiras e paraguaias se reuniram nesta quinta-feira (2) em Assunção, no Paraguai, na 21ª Comissão Mista para analisar o avanço das obras para a eventual abertura da ponte sobre o Rio Paraná, que unirá as cidades de Presidente Franco, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil. Do lado paraguaio, está tudo certo. Resta ao lado brasileiro finalizar a obra.



Divergências



Em audiência na Câmara, ao ser questionado sobre a falta de um Embaixador Israelense, o ministro Mauro Vieira informou que o Brasil está sem Embaixador porque o último se aposentou e o presidente Benjamin Netanyahu não indicou outro nome para o cargo. No entanto, Israel pediu em janeiro o agrément para o substituto e o MRE ignorou, forçando a retirada do nome por Tel Aviv.



Lucro triplicado



O lucro líquido do PicPay triplicou no 1º semestre de 2025, o montante passou de R$ 61,8 milhões para R$ 208,4 milhões na comparação anual. A receita atingiu R$ 4,5 bilhões no período – aumento de 91% em relação a 2024. O banco possui 64 milhões de contas e 41,3 milhões de usuários ativos, e é o 2º maior banco do País, segundo o Banco Central do Brasil.

ESPLANADEIRA



#Escritora Scholastique Mukasonga fica no Fliaraxá (MG) até 5/10 e participa do Clube de Leitura CCBB 2025, dia 8/10. #Naturgy lança Plano de Sustentabilidade com metas ESG para 2025/27. #Itaú Social e Curitiba se unem para fortalecer práticas pedagógicas. #UFRJ lançou videocast que aborda ciência, pesquisa, inovação, tecnologia e empreendedorismo. #Coletivo HubMulher e Knowledge Hub hoje o “Além do Laço: Reconstruindo Caminhos Profissionais com Coragem e Cuidado”. #MillerKnoll, referência em design, faz mudanças estratégicas em sua liderança.

