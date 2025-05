Motta quer Reforma Administrativa como marca da sua gestão

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou aos líderes de bancadas mais próximos que gostaria de votar ainda neste semestre o iminente projeto de lei da Reforma Administrativa. A Casa criou ontem grupo de trabalho para analisar ideias a fim de aperfeiçoar atividades e aniquilar burocracias onde houver, em todas as instâncias dos Poderes. Há quem diga que ficará só para o fim do ano. Motta já pensa em fazer desta a sua marca no mandato da Mesa, que termina em fevereiro de 2027.



Itália & Brasil

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



A nova legislação sobre a cidadania italiana trouxe restrição forte para o processo de reconhecimento para brasileiros descendentes, principalmente a cônjuges e filhos de beneficiados. A advogada e ex-deputada do Parlamento Italiano Renata Bueno acredita que o tema foi tratado com muita pressa pelo Governo de direita de Giorgia Meloni, e que pode haver flexibilização em emendas ou até nova lei em eventual novo Governo.



Porta-bandeiras



Os cinco venezuelanos resgatados da Embaixada da Argentina pelos Estados Unidos reconhecem que o único papel do Brasil no imbróglio foi hastear a bandeira no pátio da casa durante 413 dias. O Governo Lula da Silva ficou incumbido de tutelar a Embaixada após Nicolás Maduro expulsar diplomatas de Caracas. Consta que a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Oliveira, sequer visitou os refugiados.



Tartaruga



Na sessão em que o chanceler depôs como convocado, Mauro Vieira teve de aguentar a provocação do deputado Marcel van Hattem (NOVO-RS). Afirmou que, se o ministro tivesse uma tartaruga para cuidar, ela fugiria. A analogia disse respeito aos venezuelanos resgatados da Embaixada da Argentina, sem que o Brasil fosse sequer consultado pelo governo dos Estados Unidos, apesar de custodiar o edifício.



Comissão do passeio



Apesar de não andar em lugar nenhum, o acordo comercial Mercosul-União Europeia é a desculpa para mais uma missão a Bruxelas. Capitaneada pelo deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), um grupo desembarca lá para participar de reuniões entre 17 e 19 de junho. Chinaglia preside o Parlamento do Mercosul e criou, na Câmara, uma Subcomissão para acompanhar as negociações do acordo.



OAB e Amazônia



A direção da seccional da OAB no Amazonas mobiliza seus contatos em Brasília para lotar o evento “I Congresso de Defesa Nacional e Soberania Amazônica: Desafios estratégicos para o Brasil contemporâneo”. A Ordem busca parlamentares de peso para dar musculatura da edição, que pretende ser anual.





ESPLANADEIRA



#Anna Tréa e Badi Assad se apresentam, dias 30 e 31, no Clube do Choro, em Brasília. #Dr. Peanut lança barrinha Doctor Bar com 21g de proteína. #Projeto “Elas por Elas” chega ao Gama-DF e visa acolher mulheres em vulnerabilidade social. #Rodenstock projeta avanço no Nordeste e crescimento de 20% no Brasil. #Brasília recebe seletiva nacional dos Jogos Universitários para vagas no Mundial. #EGTC Infra participa do BIM Fórum Conference Brasil, em São Paulo.

