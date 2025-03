PF inova e lança competição entre superintendências com premiações

A Polícia Federal criou uma polêmica que rende muita repercussão internamente. A Corregedoria-Geral lançou o “Desafio PF 2025”, o que consta ser uma “disputa” entre as superintendências nos Estados para premiar aquelas que apresentarem os melhores indicadores de produtividade, conforme revelou o site da Coluna na sexta (7). Os prêmios vão de aparelhos eletroeletrônicos, como smartwatches, até uma viatura. Neste fim de semana, a situação virou meme entre grupos de mensagens de agentes e delegados. A “gincana” é entendida como uma desculpa da direção da PF para esconder o orçamento apertado para este ano. Entre portas, os policiais lembram que entrega de ferramentas de tecnologia e viaturas para delegacias são obrigação da instituição. Escolher quem vai ganhar por suposta meritocracia mostra a dificuldade de equipar os profissionais, assim entendem. Segundo a PF, em comunicados internos, a proposta segue modelos adotados por outras corporações, “tanto públicas quanto privadas, como ferramenta de engajamento e fortalecimento organizacional”.



Davi e o 4x3



Depois de distribuir o Poder entre caciques – cargos importantes e comando de comissões, além de outros acordos – o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não se esqueceu dos servidores e comissionados. Oficializou a sexta-feira de “folga”, já tradicional em gabinetes: O sistema 4x3 (4 dias de trabalho e 3 de folga). Não há informes de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, fará o mesmo.



Folia do Rio



O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, comemorou com a Secretaria de Segurança Pública a folia mais segura deste ano. O balanço do Carnaval divulgado mostra que foi uma das edições mais tranquilas dos últimos anos: Apenas na capital, houve redução de 64% nos furtos a pedestres na capital em relação a 2024.



EUA e Paraguai



Enquanto o Brasil prioriza a política ideológica, os Estados Unidos já fecham acordos com a Argentina e Paraguai. Este, em especial, terá forte apoio no sistema de vigilância aérea e terrestre, com cessão de radar que cobrirá 400 km de raio. Os americanos consideram o Paraguai uma porta aberta para terroristas e narcotráfico. O próprio Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, tratou com o presidente Santiago Peña.



Ah, Itamaraty...



Aliás, o Governo do Paraguai está bravo com a turma do Palácio Itamaraty, que havia se comprometido em apoiar o seu ministro de Relações Exteriores, Ramírez Lezcano, para o cargo de Secretário-Geral da OEA, mas recuou. O Governo Lula trocou de nome e apoiou o chanceler de Suriname, junto com a Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai, países governados pela centro-esquerda como aqui. No meio diplomática, pegou mal.



O padrinho



O diplomata Ernesto Araújo durou pouco como chanceler do Governo Jair Bolsonaro, mas continua no radar do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que o indicou como consultor do Vox, partido de direita da Espanha. No Itamaraty, especula-se que fatura uma bolada mensal para assessorar Santiago Abascal, o líder do partido.

ESPLANADEIRA



#Mei Mei planeja 15 novas franquias em 2025 e estreia no DF. #Roberto Chacon lança "As Repúblicas Marítimas Italianas" pela editora EDUCS. #Juizado da ACSP recebeu 4,3 mil processos em 2024. #Fundação Pedro Américo abre inscrições para cursinho gratuito do Enem. #West Shopping-RJ sedia nova edição do CIEE em Movimento .#AGPMED vence prêmio Redibra/Bromélia e investe R$ 4 Mi em 2025.

