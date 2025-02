Governo disputa com Eduardo Bolsonaro comando da CREDN

O anúncio de que o PT irá brigar pela presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara (CREDN) – a 3ª mais importante da Casa, depois da Orçamento e CCJ – atende ao desespero do Itamaraty com a possibilidade de Eduardo Bolsonaro (PL-SP voltar ao comando da CREDN. Assessores diretos de Mauro Vieira estão trabalhando para evitá-lo. O Governo Lula entende que Bolsonaro irá usar a estrutura da Comissão, que inclui dezenas de eventos oficiais com outros Governos por ano, para desgastar o PT e o presidente da República. Bolsonaro, que está em agenda em Washington, só não assume se não quiser. Pela regra da Casa, o PL, pelo tamanho do partido, tem direito a escolher o comando de até seis comissões. Haverá uma reunião de líderes para tratar do assunto, mas a tendência é que seja decidido após o Carnaval. Uma candidatura avulsa será a do PSDB, que estuda indicar o deputado Beto Richa (PR). O que pode ser outra jogada do Governo. Os tucanos são mais flexíveis com o Palácio.

Salto da Ludopatia

Com a popularização dos jogos de azar na internet, o Brasil registrou aumento significativo nos números de atendimentos relacionados à ludopatia (vício nos jogos) nos últimos cinco anos: 65 em 2020; 413 em 2021; 841 em 2022; 1.290 em 2023; e 1.161 até novembro de 2024. Essas assistências, incluindo transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, são realizadas pela rede psicocossial do SUS.



Wi-fi no busão

Tramita na Câmara dos Deputados o PL 4246/24 que exige dos poderes municipais e empresas concessionárias a instalação de Wi-Fi em meios de transporte, públicos ou privados. O PL inclui veículos como ônibus urbanos, aeronaves que operam voos domésticos, metrôs, trens, barcas e balsas. De autoria de Marcos Tavares (PDT-RJ), a proposta tramita em caráter conclusivo nas Comissões (sem precisar ir a plenário).

Pela família

Vereador de 1º mandato no Rio de Janeiro, Fernando Armelau (PL) – marido da deputada estadual Índia Armelau (PL) – estreia com barulho. Ele vai apresentar dois projetos: para proibir espetáculos com conteúdos de sexo explícito em locais públicos. E para proibir a presença de crianças e adolescentes em eventos culturais com apologia às drogas e ao crime. Membros do PL de outras capitais querem fazer o mesmo.

Lado de lá

O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, se reuniu com Alain Délétroz, diretor-geral da Geneva Call, uma ONG suíça voltada ao direito internacional humanitário. Ficou acertado que Amorim estará na Conferência de Munique, que se realizará entre 14 e 16 de fevereiro. Trata-se do evento mais importante do mundo sobre Segurança Internacional do planeta.

Cidadania climática

O Instituto Clima e Sociedade está com edital aberto até 7 de março para projetos relacionados à transição energética, com foco na Região Nordeste. Interessados em participar da seleção podem acessar o documento no endereço https://ics.fluxx.io/apply/edital

ESPLANADEIRA

#RS Serviços aposta em tecnologia e qualificação para crescimento sustentável.#Exposição "Arte Subdesenvolvida" retrata o Brasil do século XX no CCBB Rio #"Aparecida" será o 1° longa brasileiro financiado por crowdfunding.#Grupo Urbam recebe Certificado de AFE.#CEO da Relaxmedic participa da The Inspired Home Show, em Chicago.#Franchising cresce 13,5% em 2024 e fatura R$ 273 bilhões, segundo ABF.