Foi uma pá de cal nos empreendedores a reunião virtual dos representantes do Ibama de Brasília com os diretores do consórcio Santa Quitéria, composto pela Galvani, que produz fertilizantes, e pela Indústrias Nucleares do Brasil, que pretendem extrair urânio na região de Santa Quitéria (CE). A pauta era para definir uma data em dezembro para a realização de audiências públicas relacionadas ao projeto, que aguarda licença ambiental há 14 anos, mas os técnicos decidiram adiá-las para fevereiro de 2025 por três motivos que são a cara da burocracia do Brasil. Três dos cinco técnicos afirmaram que dezembro e janeiro são meses de férias dos funcionários do Ibama e também período chuvoso, o que dificultaria as reuniões. Ainda revelaram que há um problema no site do instituto que pode deixar a página suscetível a ataques hackers. Calados, outros dois membros do Ibama na reunião não esconderam o constrangimento, com cara de espanto. A jazida, segundo notícias do mercado, pode gerar 6 mil empregos diretos e produzir fertilizantes (demanda forte do agro) e urânio em escala nunca atingidos pelo País.





Hospitais na UTI





O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), apresentou emenda para incluir o aluguel de equipamentos médicos na alíquota reduzida no texto da Reforma Tributária. Do jeito que está, o senador explica, o texto “viola os princípios da neutralidade, isonomia e livre concorrência e torna extremamente oneroso o acesso ao direito à saúde”. Regulamentada sem alteração, a Tributária pode deixar as Santas Casas na UTI.





Recado de Zelensky





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usa aliados no Parlamento para tentar convencer o Governo do Brasil a ter posição contra a Rússia na guerra. Os deputados Alfredo Gaspar (União-AL) e General Girão (PL-RN) receberam o deputado ucraniano Arseniy Pushkarenko, que atua em ações de cooperação com a América Latina. Ele pediu visita de uma comitiva da Câmara e que o Governo reveja sua posição ambígua.





A visão do Rei





Passou discreto por Brasília o diretor de Defesa e Segurança Internacional do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, Stephen Lillie. Em conversas com membros do Governo, o tema principal foi a guerra no Leste Europeu. Em Londres, há preocupação com a postura ambígua do Brasil em relação à guerra. Os britânicos consideram o Brasil extremamente alinhado com a agenda russa.





Porto$





Três trilhões de reais em 10 anos à espera da tramitação de um PL da Câmara. Esta é a estimativa de empresários de Portos sobre impactos positivos na economia caso o anteprojeto de lei entregue pela Comissão de Juristas ao presidente Artur Lira (PP-AL) seja aprovado. O texto propõe um ordenamento jurídico moderno, traz segurança para atrair investimentos, reequilibra o papel das autoridades portuárias, entre outros tópicos.





Formigueiro





O Aeroporto de Congonhas, que já parece um formigueiro no seu terminal térreo, ficou mais lotado ainda ontem à tarde – e não foi só pelo mau tempo, em parte do dia. Quase mil pessoas rodaram pelo terminal à procura de informações de voos cancelados pela GOL, que passaram de cinco no período vespertino. Até o fechamento da Coluna a assessoria da companhia apurava o ocorrido.







ESPLANADEIRA





