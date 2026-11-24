Tomava café da manhã com Antônio Tadeu, amigo e colega de mais de 40 anos, quando o inesperado me visitou a boca. Mastigava um pão de queijo carioca e senti, entre os dentes, uma coisa de consistência pétrea. Até cair a ficha, foram segundos de mil elucubrações. Teria havido briga na cozinha e sobrado um dente na massa? Sabotagem? Né possível! Logo o pão de queijo, logo com um mineiro.

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— Um dente no pão de queijo? — espantou-se Tadeu.



— Um pedaço de dente — respondi, tão assustado quanto ele.



Já com a peça na mão, a língua foi conferir e achou uma cratera no meu terceiro molar, o dente 48 dos dentistas. Pedi desculpas, em silêncio, ao pessoal da cozinha. Era minha mesmo a peça metálica que interrompera o nosso sagrado café.



Tadeu, otimista desde sempre, teve um lampejo de pessimismo:



— Carlos, estamos nos desmanchando.



— Claro que não, Tadeu. Estamos nos reinventando. A culpa é do pão de queijo carioca, que, abafado dentro de um recipiente, vira essa coisa puxenta.



Por mais de 20 anos aquela peça enfrentou toda sorte de intempéries: picanhas mil, granola, até pé de moleque. Manteve-se inabalável, para sucumbir, sem glória nenhuma, a um mísero pão de queijo carioca.



Mais tarde, Denise Marangoni, carioca da gema e amiga atemporal, saiu em defesa do acusado:



— É provável que ele tenha vindo de Minas!



Retruquei de imediato: a peça já passara por milhares de pães de queijo mineiros sem jamais fraquejar. Quando a situação lhe for desfavorável, apele para a estatística. Sempre ajuda, e raramente alguém confere. A falta de flúor na água de Ibiá, nos tempos da minha infância, nem de longe foi cogitada.



Foi assim, desfalcado, que comecei o 20º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Minutos depois, estávamos os três, Tadeu, Denise e eu, diante de mais de 200 pessoas, numa sala com gente saindo pelo ladrão, para contar mais de 40 anos de lida com um assunto que o país só descobriu em 1985, com a morte do presidente Tancredo Neves.



Outras tragédias vieram: a hemodiálise de Caruaru, as epidemias nos berçários. Mostraram que essas infecções vão de indigente a presidente. Não do mesmo jeito, é claro, que a igualdade no Brasil costuma parar na porta do hospital. Como todo problema de saúde pública, a infecção hospitalar prefere os que menos têm.



O congresso correu em alto nível, mas uma conferência me pegou de jeito: a de Carlos Fortaleza, professor titular da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), sobre as mudanças climáticas e as infecções relacionadas à assistência à saúde. Carlos é brilhante e apaixonado por literatura; há dois anos tive a honra de participar da primeira edição da Feira Literária de Botucatu (Flib), que ele organiza.



Com trabalhos de sua lavra, mostrou que micróbio também lê o termômetro. No verão, as bactérias gram-negativas, as mais valentes do hospital, se assanham no sangue dos doentes: em mais de uma centena de hospitais americanos, o Acinetobacter aparece 52% mais no calor do que no frio. Em Botucatu, cada grau a mais na temperatura média do mês aumenta em 5% as infecções por esse mesmo bicho, e o risco de infecção na ferida cirúrgica pode subir até 11%. O hospital de lá, planejado nos anos 1950 como sanatório, de corredores largos e janelas imensas, deixa o tempo entrar sem pedir licença.



E não adianta confiar no ar-condicionado: mesmo na UTI, a temperatura de dentro acompanha a de fora. Isolamento climático não existe. Fiquei pensando que, se até bactéria muda de humor com o calor, que dirá uma peça de metal de 20 anos diante de um pão de queijo abafado.



Depois vêm as catástrofes. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, foram 473 municípios atingidos e 581 mil pessoas fora de casa, e com a água vieram as epidemias. No Haiti, depois do terremoto de 2010, a cólera que ninguém esperava matou mais de setecentas pessoas em poucas semanas.



Carlos perguntou se estamos todos igualmente expostos. Não estamos. O barranco que desliza não é fatalidade: mora nele quem foi empurrado para lá. Isso tem nome, racismo ambiental, e a conclusão cabe numa linha: justiça climática é justiça racial. A Força Nacional do SUS já se arma de hospitais de campanha para o El Niño. Falta preparar os hospitais de todo dia, onde o calor entra pela janela e a bactéria agradece.



À noite, da Rua do Catete, onde ficava o nosso hotel, Carlos fotografou a lua e mandou o retrato para o nosso grupo de literatura no whatsapp. Lá estava ela, sobre os sobrados, antiga e sem pressa, indiferente ao El Niño e as perspectivas catastróficas para os próximos anos. Na rua, flamenguistas comemoravam o décimo título do brasileirão e eu remoía a derrota do meu Galo para o Boca. Logo o Boca. Tinha que ser o Boca.



Aquela lua eu conhecia. Menino, vinha de Minas visitar minha tia e madrinha Nair, escritora e folclorista, no número 222, no apartamento debaixo do pintor Di Cavalcanti, o Seu Di, cujas noites de tamancos e risadas já contei aqui. Era a mesma lua, na mesma rua, e por um instante voltei a ser menino, com todos os dentes. Ali começa o Rio de que mais gosto: não o da beira-mar, de glamour e cartão-postal, mas o Rio Profundo, de sobrado, botequim e calçada estreita, por onde caminhou Machado de Assis. É um Rio que não posa para fotografia. A gente tem de andar devagar para merecê-lo.

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Voltei ao hotel passando a língua na cratera do 48 e absolvi o pão de queijo carioca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.