O Uber Jegue

Essa noite sonhei que, ao chamar um Uber, veio ao meu encontro um indivíduo montado num jegue, com o celular na mão: – Foi o senhor que chamou o Uber? – Foi, mas... – Mas qual o problema? – Nenhum, respondi. Acordei.

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Nesse mundão de meu Deus, nada mais me estranha. Nem Uber Jegue. Tentando entender a bizarrice do sonho, lembrei que dormi com a televisão ligada. A última cena de que me lembro foi a do Milei recebendo o Papa. Um ser “desbilolado” e descabelado recebendo Leão XIV. Tão bizarro quanto meu sonho.

Afinal, para se salvar do ridículo e das bobagens que andou falando, vai precisar de muita reza. Recentemente disse que o Paraguai era o novo paraíso da América do Sul. Deu no que deu. O paraíso derreteu diante de uma corrupção nos moldes do Banco Master. A figura do “cavalo paraguaio” nunca foi tão apropriada ao momento da extrema direita das Américas.

Por aqui, teve muita gente acreditando nisso também. Alguns chegaram a me dizer que estavam mudando de mala e cuia para lá. Não sei se foram, mas que perderam dinheiro na ilusão colorada, não tenho dúvida. O sonho de viver num país onde a regra é não regra sucumbiu com as eleições no Brasil.

O nosso jegue mostrou-se bem mais competente do que o ilusório cavalo paraguaio.

Voltemos ao jegue. Ou melhor, ao atalho. Porque o que há de comum entre o cavalo paraguaio e o meu Uber de quatro patas é a promessa de chegar mais rápido gastando menos. E se existe uma coisa que alguns brasileiros aprenderam a importar de Ciudad del Este foi essa: a solução fácil, em caixa de papelão, sem nota fiscal.

Vejam a caneta emagrecedora. Como médico, recebo quase toda semana um paciente que chega ao consultório orgulhoso, confessando a meia-voz que comprou “aquela caneta” pela internet, “vinda do Paraguai”, pela metade do preço. Pergunto o que tem dentro. Ninguém sabe. Pode ser semaglutida, pode ser cloroquina, pode ser água com açúcar — o que seria, aliás, uma ironia farmacológica das mais finas.

A Anvisa apreende lotes, o Ministério Público avisa, e a fila do sacoleiro só cresce. O problema é real: o Brasil engordou. A solução verdadeira — comer melhor, andar mais, dormir direito, emprego para pagar comida de verdade, distribuir melhor a riqueza hiperconcentrada — é lenta como jegue. A falsa cabe na bolsa.

O mesmo vale para o cigarro. Boa parte do que se fuma no país não paga imposto, não passa por fiscalização e atravessa a fronteira no porta-malas do mesmo carro que trouxe a caneta. O fumante compra mais barato e morre pelo mesmo preço. Eu, que passei a pandemia ouvindo que o Estado não podia mandar em ninguém, assisto agora ao contrabando mandar em todo mundo — sem pedir licença.

Por aquele mesmo caminho chegam os fuzis e as drogas. A diferença é que a caneta mata devagar, o cigarro mata lentamente e o fuzil não tem paciência. O crime brasileiro se arma na fronteira enquanto a gente discute se a segurança se resolve com mais bala e criança na cadeia. Resolve-se com menos bala entrando, mas isso exige Polícia Federal bem equipada, Receita, alfândega, inteligência, acordo com o vizinho, criança na escola — coisa chata, burocrática, demorada. Jegue, enfim. Ninguém faz campanha prometendo jegue.

Nos Estados Unidos, o cavalo de raça também tropeçou. Trump perdeu a Câmara e o Senado na semana passada, entre outras coisas, por vendido atalho: tirar o país da Organização Mundial da Saúde (OMS), cortar o dinheiro da ciência e demitir quem contava os casos de sarampo. Pouco depois, o sarampo voltou, o cientista foi embora e o eleitor descobriu que a doença não lê editorial nem obedece a decreto. Vacina é jegue: chega devagar, mas funciona. Negacionismo é cavalo paraguaio: bonito na largada, derretido na reta final.

Convém fazer justiça ao bicho. O jegue (Equus africanus asinus) chegou ao Brasil com os portugueses e foi parar onde ninguém mais queria ficar: no sertão. Carregou água, lenha, retirante, sal, santo e até presidente. Carregou o cangaço num dia e a romaria no outro, sem perguntar de que lado estava. Luiz Gonzaga não lhe dedicou uma homenagem qualquer — chamou-o de irmão. “O jumento é nosso irmão”, cantou o Rei do Baião, sem metáfora: parentesco de quem sabe que sobreviver à seca não é coisa de puro-sangue. O Nordeste, que o resto do país sempre tratou como atraso, fez do jegue o seu filósofo de quatro patas. Nunca prometeu paraíso. Prometeu chegar.

E aqui entra a filosofia, lugar onde o cronista se esconde quando a realidade aperta. Os estoicos ensinavam que a sabedoria consiste em distinguir o que depende de nós do que não depende. O jegue é estoico sem lido Epicteto: aceita a carga, o sol, o chicote, mas não aceita o caminho errado. Nós aceitamos o caminho errado desde que venha com desconto. Chamamos o bicho de burro, mas quem compra remédio sem bula, cigarro sem imposto e salvador sem programa de governo somos nós. O jumento, pelo menos, sabe quando empacar.

Confesso que acordei com certa simpatia pelo meu motorista. Não prometeu nada. Não disse que chegaria em cinco minutos, não ofereceu água gelada nem bala. Perguntou apenas se fui eu quem o chamou. Fui. Tinha o celular na mão, o jegue debaixo, a paciência no rosto.

Há uma velha sabedoria sertaneja segundo a qual o jegue não é burro — é só desconfiado. Empaca quando sente que o caminho está errado. Diante de tanta caneta milagrosa, tanto cigarro barato, tanto fuzil atravessando a ponte e tanto líder desbilolado prometendo paraíso a preço de banana, faz falta um pouco de empaque. Um bicho que pare no meio da estrada e pergunte: mas qual o problema?

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Nenhum, respondo. Acordei.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.