A folia dos penduricalhos na pauta do Supremo

O Supremo Tribunal Federal (STF) fará, no próximo 25 de fevereiro, o julgamento definitivo da decisão liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento a servidores dos penduricalhos ilegais no Executivo, Judiciário e Legislativo. Tais “benefícios” concedidos à elite do funcionalismo – magistrados, promotores, procuradores, conselheiros dos tribunais de contas, defensores públicos – furam o teto remuneratório constitucional, de R$ 46.366,19, valor equivalente ao salário dos ministros do STF.

Por um lado, a decisão de Flávio Dino levou à reação de 11 entidades que representam juízes, promotores, defensores públicos e membros de tribunais de contas para manter penduricalhos suspensos. As entidades também querem ingressar no processo que motivou a decisão de Dino. Trata-se de uma reclamação de procuradores municipais da cidade de Praia Grande, em São Paulo, que pretendiam receber acima do teto de sua categoria. Ao analisá-la, o ministro determinou a suspensão liminar de benefícios ilegais em todos os poderes, nos três níveis federativos, no prazo de 60 dias.

Por outro lado, em apoio a Flávio Dino, a Associação Nacional de Magistrados Aposentados do Poder Judiciário da União e de Procuradores Aposentados do Ministério Público da União (Anampa) assinalou em manifestação pública que o uso recorrente de parcelas indenizatórias para contornar o teto salarial cria distorções remuneratórias persistentes e um ambiente de instabilidade institucional.

Na avaliação da entidade, “as reiteradas violações ao teto remuneratório produziram efeitos colaterais pouco debatidos, entre eles o aprofundamento da desigualdade entre servidores ativos e aposentados”, já que aposentados não são contemplados com os benefícios concedidos aos colegas em atividade. Os supersalários alcançam valores médios superiores a R$ 100 mil, mas há casos que alcançam mais de R$ 1 milhão.

Os penduricalhos concedidos à elite do funcionalismo são batizados com mais de três mil nomes, relativos a 60 benefícios, segundo levantamento da Transparência Brasil. Entre os mais polêmicos está a licença compensatória, que concede descanso de um dia para cada três dias trabalhados, que se somam a 60 dias de férias anuais. Tantos dias “parados” podem ser convertidos em espécie. Além disso, há gratificações de acervo processual e por acúmulo de funções; pagamentos retroativos que se referem “a direitos” escavados no passado e reconhecidos apenas administrativamente, ressarcimento de mensalidade de planos de saúde, auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio peru, auxílio panetone e uma série de outros benefícios que variam entre estados.

Flávio Dino não está sozinho nesse enfrentamento. Terá o respaldo de outros ministros do STF, principalmente porque o julgamento será presencial. Em sinalização do Palácio do Planalto em defesa do fim dos penduricalhos, o presidente Lula vetou nesta terça-feira de carnaval trechos de proposições aprovadas pelo Congresso Nacional de reajuste a servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, entre eles, a licença compensatória para caso de “acúmulo de múltiplas atribuições”, como encargos considerados “de alta complexidade e responsabilidade institucional” em funções comissionadas.

Assim como ocorre no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas Defensorias Públicas e Tribunais de Contas, a elite dos servidores do Legislativo também gostariam de obter um dia de folga a cada três dias trabalhados, ainda convertendo em espécie as folgas não gozadas. Depois de informar Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) que vetaria esse e outros dispositivos, Lula devolve a “batata quente” ao Congresso Nacional. Em ano eleitoral, qual será a probabilidade de que esses vetos sejam derrubados?

Alô, alô

As notícias de que a deputada federal Duda Salabert (PDT) poderá se filiar ao Psol surpreenderam a direção estadual do PDT em Minas. O presidente da legenda e deputado federal Mário Heringer quer ter uma conversa franca com a parlamentar na próxima terça-feira, em Brasília. Se vai ou se fica, nada foi informado ao PDT, diz ele.

Favoritos

Dois vereadores de esquerda e dois da direita bolsonarista estão entre os favoritos, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para concorrer à Assembleia e à Câmara dos Deputados em 4 de outubro. Ville (PL) e Pedro Rousseff (PT) vão disputar para deputado federal; Iza Lourenço (Psol) e Pablo Almeida (PL) concorrerão à Assembleia Legislativa.

Quem não sai

Em meio à corrida das 25 pré-candidaturas na Câmara Municipal, tendem a não disputar Cida Falabella (Psol), Janaína Cardoso (União), Professora Marli (PP), Luiza Dulci (PT), Marilda Portela (PL), Arruda (Republicanos), Cláudio Mundo Novo (PL), Diego Sanches (SD), Helinho da Farmácia (PSD), Maninho Félix (PSD), Leonardo Ângelo (Cidadania), Neném da Farmácia (Mobiliza), Pedro Patrus (PT), Tileleo (PP) e Uner (PL).

Dúvida

Alvo de uma comissão processante que investiga se houve fraude em domicílio eleitoral, o vereador Lucas Ganem (Pode) está licenciado. Mas se planeja concorrer para a Assembleia Legislativa, não será pelo Podemos.

É ou não é?

Minas Gerais foi um dos temas tratados por Lula com um aliado no camarote do Sambódromo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O presidente disse ao seu interlocutor que está certo de que o senador Rodrigo Pacheco (PSD) será candidato ao governo de Minas.

No PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá definir pessoalmente as candidaturas ao Senado nos estados. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, se encarregará de definir as candidaturas aos governos estaduais. Mais até do que as sucessões estaduais, Valdemar da Costa Neto está interessado em ampliar a bancada federal da legenda.

