O que está por detrás da disputa pela presidência do Cidadania?
A legenda tem a sua origem no Partido Popular Socialista (PPS), fundado em 1992, que, por sua vez, tem raízes em dissidentes do PCB, fundado em 1922
Às vésperas do ano eleitoral, no momento em que o Cidadania, sob a presidência nacional de Comte Bittencourt, se prepara para se federar ao PSB – o que hoje representaria uma bancada de 20 parlamentares –, se intensifica uma disputa para o controle da legenda sob um duplo movimento. Internamente, o racha se configura entre o grupo liderado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), que tenta resgatar a antiga liderança de Roberto Freire.
Em setembro de 2023, Freire, que presidia a legenda há 30 anos, comunicou a saída da direção em caráter irrevogável. Insatisfeito, contudo, com a decisão de março de 2025 do diretório nacional do Cidadania pelo fim da federação com o PSDB, Manente intensificou a articulação para levar o Cidadania ao campo do Republicanos e Centrão: respaldou Freire em ação judicial para, depois de entregar a legenda, retomar a presidência nacional. É assim que externamente, o Cidadania está sob o ataque de partidos aliados que orbitam o bolsonarismo, assim impedindo que caminhe para o campo lulista.
A disputa judicial pelo comando do Cidadania, em diferentes órbitas, resultou em decisões distintas. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi reconhecida a legitimidade de Bittencourt à presidência. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contudo, em decisão do desembargador José Firmo Reis Soub, Freire obteve ganho de causa: por uma falha técnica do cartório, a ata da reunião de 2023, que oficializava a saída de Freire, conteria inconsistências.
No Cidadania – um dos partidos com raízes mais profundas no tempo da história republicana – 80% dos diretórios respaldam Comte e acompanham o caso com preocupação. A legenda tem a sua origem no Partido Popular Socialista (PPS), fundado em 1992, que por sua vez tem raízes em dissidentes do PCB, fundado em 1922, não obstante não seja a mesma organização histórica contínua desde a sua criação.
O caso está agora nas mãos do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mais do que dois nomes em disputa pelo controle do partido, está o contexto. Para além das eleições do plano nacional, em que, ao que tudo indica, estarão em disputa dois campos políticos – de um lado Lula (PT) e, de outro, Flávio Bolsonaro (PL) ou uma candidatura do campo bolsonarista –, nos estados, Republicanos e as legendas do Centrão têm interesse em ter nas disputas estaduais, em ano eleitoral, um partido “linha auxiliar”. E atualmente, é mais fácil “tomar um partido político” do que fundar um novo.
O enxugamento do quadro partidário em federações e fusões como forma de as legendas sobreviveram à cláusula de barreira – e seguir com acesso aos R$ 5 bilhões de fundo eleitoral e outro R$ 1 bilhão do fundo partidário – inaugurou a nova era na política brasileira: são agora poucas legendas disponíveis, antes frequentemente usadas em campanhas para, com a mão do gato, bater em candidaturas adversárias da disputa, ao estilo Padre Kelmon em 2022.
As legendas andam em falta até para candidatos potenciais a cargos executivos, que, neste momento, ainda estão vagando sem pouso. Difícil crer, no país em que há 30 partidos políticos registrados, dos quais nove estão federados e outros quatro caminham para federações em 2026. Mas são os fatos.
Na campanha pelo controle do Cidadania, Republicanos e Centrão, não hesitaram: se as tentativas de persuasão não foram bem-sucedidas, resta sempre o caminho da judicialização da política.
Pessoas com deficiência
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lança nesta terça-feira o seu Guia Prático – Direitos, Benefícios e Serviços para Pessoa com Deficiência. O guia reúne não apenas leis estaduais, mas a legislação em geral voltada para esse público, de modo a oferecer um documento de referência sobre direitos da pessoa com deficiência. O material, de consulta rápida, estará disponível nas versões impressa e digital, no portal da Assembleia.
Censo
Há no Brasil 14,4 milhões de pessoas com deficiência, que representam 7,3% das pessoas com dois anos ou mais de idade, segundo dados do censo de 2022. Minas Gerais segue a proporção do país. Em 2022, entre os 20.094.482 habitantes do estado, havia 1.472.199 pessoas com deficiência, o que também corresponde a 7,3% do total.
DNA
O presidente Lula sancionou nessa segunda-feira a Lei 15.295/2025, que torna obrigatória a coleta de material genético de todos os condenados em regime inicial fechado. A nova legislação estabelece regras para a obtenção, o uso e o descarte do DNA. Com a sanção, trechos da Lei de Execução Penal (7.210/1984) foram alterados para prever o procedimento. A amostra deve ser utilizada somente para identificação genética e descartada na sequência. A coleta só pode ser realizada por agente público treinado, que enviará o material a perito oficial, responsável pela produção de um laudo. É necessário que o procedimento seja realizado com método indolor.
Passaporte
Não apenas Eduardo Bolsonaro, mas também o ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que teve o mandato cassado, teve seu passaporte diplomático cancelado. A decisão da Câmara dos Deputados corresponde à exigência do regimento interno, que estabelece que o documento passa a ser inválido em caso de perda de mandato.
Bloqueio
A deputada federal Erika Hilton (PSOL SP) anunciou nas redes sociais a disposição de recorrer à Justiça para pedir o bloqueio de qualquer valor que o ex-deputado Alexandre Ramagem venha a receber com a venda de cursos on-line no Brasil. A declaração ocorreu após a esposa de Ramagem afirmar publicamente que ele pretende comercializar cursos pela internet.
Recesso
O Congresso Nacional entra oficialmente em recesso parlamentar a partir desta terça-feira, 23, com retorno previsto para 1º de fevereiro. Durante esse período, ficam suspensas as sessões deliberativas da Câmara dos Deputados e do Senado, assim como reuniões de comissões permanentes e audiências públicas. O recesso marca a interrupção formal do processo legislativo regular, mas não representa a paralisação completa do funcionamento do Parlamento.
