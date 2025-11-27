Centrão cresce na Câmara e liga modo Tarcísio

A menos de um ano das eleições, o governo Lula e a cúpula do Congresso Nacional vivem o seu momento de tensionamento. É a primeira vez em que Lula 3 se isola na interação simultânea com a presidência da Câmara e do Senado. Não por coincidência, os portões que separam as duas residências oficiais das presidências legislativas se abrem e se fecham sem ranger: está mais frequente o vai e vem de Hugo Motta (PB-Republicanos) e Davi Alcolumbre (União-AP) em horários de folga. Superado está o estremecimento pelo arquivamento da PEC da Blindagem no Senado Federal, depois de aprovada na Câmara dos Deputados, o que arrastou multidões indignadas às ruas. Sabem que juntos e afinados podem mais.

Motta e Alcolumbre têm cargos importantes no governo federal. Mas, agora, têm oportunidade para aumentar a aposta. Lula tem experiência em negociações. Bancou Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), preterindo o senador Rodrigo Pacheco (PSD), defendido por Alcolumbre e pelos pares. Restam ao presidente da República poucas cartas para blefes: sem apoio de Motta e Alcolumbre, sem maioria no Congresso, poderá muito pouco com a sua pauta executiva e arcará com muito desgaste, em pautas bombas e situações afins. O primeiro sinalizador foi lançado: o projeto que prevê a aposentadoria integral e diferenciada para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, aprovado no Senado, custará R$ 40 bilhões ao erário nos próximos 10 anos. A matéria seguirá para a Câmara, onde Motta ditará o ritmo. A ameaça do porvir, levou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan a afirmar que considera acionar o STF caso o Congresso avance em novas pautas de impacto fiscal. Na gaveta de Alcolumbre, a lista de possibilidades é longa. Coisas da política.

No Senado, Alcolumbre rompeu com Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, em desdobramento à disputa em torno da indicação à vaga aberta no STF com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Na Câmara, Motta fez divulgar o seu afastamento dos líderes do PT e do PL, ao mesmo tempo em que organizou um bloco parlamentar com 275 deputados, a maioria da Casa, para sustentar sua governabilidade e se fortalecer no embate com o governo Lula e a oposição. É o Centrão em ação. Por tudo isso, os dois presidentes legislativos não compareceram à solenidade no Palácio do Planalto, em que Lula sancionou uma de suas plataformas de campanha, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Quem discursou foi Arthur Lira (PP-AL), atento à brecha para se tornar o mediador da crise.

Não fosse a tensão com a prisão do bem relacionado Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, o Centrão estaria em voo de brigadeiro. É o momento em que tem espaço para crescer nas articulações à sucessão presidencial de 2026. Saiu da sombra de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em sala da Polícia Federal. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está em autoexílio nos Estados Unidos. E o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se enfraqueceu à frente da convocação da vigília, que contribuiu para precipitar a prisão do pai. O timing conta. Flávio Bolsonaro não teve tempo para montar uma mobilização à porta do condomínio do pai, que viabilizasse a dramaticidade da cena do ex-presidente, nos braços do povo, sendo conduzido pela Polícia Federal ao cárcere. Não conseguiu reproduzir as imagens da prisão de Lula, em abril de 2018.

É momento de fragilidade política para a família Bolsonaro. Para Lula, é tempo de tenso embate com o Congresso Nacional, que poderá piorar se a expectativa de poder – digo, as próximas pesquisas de avaliação de governo – sinalizarem para projeções de um pato manco na corrida presidencial. Com a mão no controle, não falta a Motta agilidade para ligar e desligar, quando convém, o modo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

João XXIII

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia faz visita nesta quinta-feira ao Hospital João XXIII. O requerimento, da deputada Bella Gonçalves (Psol), afirma a intenção de averiguar eventuais riscos à integridade física e à vida das pessoas que necessitam de atendimento emergencial da instituição, devido à precarização dos serviços, ao fechamento abrupto do bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins (Hmal) e ao posterior anúncio da terceirização da administração. A parlamentar também pretende avaliar as condições estruturais do hospital, após alagamento com as chuvas deste domingo. Vazamentos inundaram o ambulatório e as salas de raio X e de tomografia. Funcionários tiveram que usar sacos de lixo para cobrir pacientes e protegê-los da inundação.

IA e advocacia

O advogado Alexandre Atheniense, lança, nesta quinta-feira, no Hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, às 19h, o livro “O Advogado Exponencial na Era da IA”. Em pesquisa inédita, ele apresenta um mapeamento de como a Inteligência Artificial está reconfigurando a prática jurídica brasileira. A obra documenta mais de 100 aplicações práticas da tecnologia, organizadas em 11 áreas funcionais, e propõe uma nova abordagem para a formação profissional do advogado. Segundo Atheniense, a transformação não se resume à adoção de ferramentas tecnológicas isoladas, mas envolve uma reestruturação completa dos processos de trabalho. "O diferencial não está no nome da ferramenta, mas na compreensão do que ela faz e como isso se integra ao fluxo de trabalho do escritório", afirma o autor, que tem 38 anos de carreira e foi pioneiro na informatização de escritórios de advocacia no Brasil, tendo introduzido o primeiro computador em um escritório jurídico brasileiro em 1981.

Competências

Se antes o conhecimento técnico-jurídico era considerado o principal ativo do advogado, nesta nova era, tornou-se cada vez mais acessível por meio de sistemas automatizados. Nesse contexto, o autor identifica as competências essenciais para o profissional do direito na era digital, entre elas, a curiosidade estruturada, com adoção de protocolos sistemáticos para exploração de novas tecnologias. A pesquisa de Atheniense demonstra ganhos de eficiência mensuráveis em diferentes áreas da advocacia com o emprego de IA: redução de 40% no tempo de elaboração de peças processuais, de 70% no tempo de pesquisa jurisprudencial, de 90% no tempo de transcrição de audiências e depoimentos, de 75% no tempo de criação de materiais visuais para o Visual Law e de 95% no tempo de tradução de documentos jurídicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zoo

O vereador Wanderley Porto (PRD), presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana vai conduzir visita técnica de um grupo de vereadores às instalações da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, no Zoológico de Belo Horizonte, em 1º de dezembro. Duas mortes de animais – a leoa Pretória e a chimpanzé Kelly – aconteceram em um intervalo de um dia, após passarem por procedimentos com uso de anestesia no zoológico.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.