O teatro da "anistia" e as cabeças da trama golpista

De Minas Gerais emergiriam em 1985 as lideranças políticas centrais à reabertura democrática. O então vice-presidente da República, Aureliano Chaves, do PFL perdeu a indicação para concorrer ao colégio eleitoral para Paulo Maluf, do PDS, e abriu dissidência nas hostes militares da sucessão de João Baptista Figueiredo. Tancredo Neves, então governador de Minas pelo PMDB, vinha, desde a campanha pelas “Diretas Já”, trabalhando a sua candidatura à Presidência da República.

Político experiente de centro, habilidoso negociador, Tancredo abria perspectivas para composições à esquerda e à direita. Ambos foram centrais na articulação da Aliança Democrática, que enterraria o regime militar 21 anos depois do golpe de 1964.

Romeu Zema (Novo) (foto) faz o caminho inverso. Zema faz de tudo pela ilusão de que concorre ao espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Vinha em campanha presidencial pelo país adotando a narrativa antipetista. Minas como a de Tancredo Neves já não há mais. Quarenta anos depois da transição democrática, o governador(Novo) (foto) faz o caminho inverso. Zema faz de tudo pela ilusão de que concorre ao espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Vinha em campanha presidencial pelo país adotando a narrativa antipetista.

Se do ponto de vista estratégico pareceria a linha adequada para a oposição política de um pré-candidato a presidente, do ponto de vista de conteúdo, o resultado até aqui são lugares-comuns, que parecem brotar do fígado, repetidos à exaustão.

Na semana passada, Romeu Zema deu passos mais largos em direção ao bolsonarismo raiz. Lançou com apoio de IA uma espécie de “hino gospel” em defesa do “perdão” aos golpistas condenados e àqueles que ainda não foram, mas poderão sê-lo. As razões de Estado são tratadas ali como um púlpito ou confessionário de igreja – ignorando que crime é previsto em legislação construída sob a égide da impessoalidade e da racionalidade.

Uma IA talvez ainda não saiba a diferença. Para além da peça infame, esse é um “perdão” que 56% dos brasileiros são contrários, 34% são favoráveis, 10% não opinam, registram os dados da pesquisa Quaest divulgada neste domingo.

Bolsonaro quer envolver governadores em sua narrativa para demonstrar apoio político e pressionar o Congresso a votar uma nova anistia prejudicial às instituições nacionais. Governadores bajulam Bolsonaro porque sabem que está inelegível e não será candidato. Lutam pelos votos orgânicos da extrema direita. Sonham ser ungidos pelo “mito” feito réu.

Por essas razões, o ex-presidente juntou apoio político neste domingo (6/4). O ato usa as condenações dos “figurantes” recrutados para o enredo dos acampamentos e das depredações aos Poderes para generalizar o “perdão” a quem de fato interessa: as cabeças agora em julgamento.

Bolsonaro não está preocupado com a concessão de anistia à “cabeleireira do batom” – agora usada como símbolo – ou com o “popcorn and icecream men”, conforme gaguejou do palanque, num inglês que faz de Joel Santana poliglota fluente. Está preocupado com aqueles que colocaram as buchas no canhão. Que este seja o pesadelo do ex-presidente, compreende-se.

Segundo a denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República, ao longo de seu mandato, houve uma construção que culminou com a tentativa de golpe após a derrota eleitoral. Segundo a acusação, Bolsonaro é peça central da quartelada. Mas que Zema embarque em tal cruzada com tanta sede ainda está para ser compreendido.2

Numa hipótese remota e muito improvável em que os envolvidos na tentativa de golpe sejam anistiados – e, em outra hipótese ainda mais improvável em que Bolsonaro reverta sua inelegibilidade –, a presença do ex-presidente na disputa eliminaria a chance de qualquer um dos quatro governadores presidenciáveis de unir extrema direita e direita em torno do próprio nome.

presidente Lula, pois, conforme apontam as projeções de cenários eleitorais, seria um adversário com maior taxa de rejeição e com menor potencial eleitoral de crescimento em relação, por exemplo, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em outras palavras: além da instabilidade institucional que aportaria a um futuro governo, Bolsonaro no páreo não interessa a ninguém, talvez ao, pois, conforme apontam as projeções de cenários eleitorais, seria um adversário com maior taxa de rejeição e com menor potencial eleitoral de crescimento em relação, por exemplo, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).