Há algo de podre no reino das emendas da nova República parlamentar

Sem transparência e sem rastreabilidade de emendas parlamentares que abocanham a cada novo exercício fiscal quinhões cada vez mais robustos do Orçamento da União, sobrou para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino retomar o enfrentamento com o Poder Legislativo. Em atendimento à representação do Psol, o ministro determinou nova suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão e, a reboque, mandou instaurar inquérito pela Polícia Federal para apurar a liberação dos valores, a partir de ofício assinado pelos 17 líderes partidários da Câmara dos Deputados e encaminhado ao governo federal com a indicação das 5.449 emendas de comissão.

A manobra feita na Câmara descumpriu determinações do STF que havia definido que as verbas – que floresceram no governo Bolsonaro sob a alcunha de “Orçamento secreto” – só poderiam ser liberadas caso houvesse transparência e rastreabilidade, o que inclui a identificação dos congressistas que sugeriram a destinação do dinheiro. Em vez disso, líderes partidários “apadrinharam” em ofício as indicações dos colegas às emendas de comissão.

Argumentaram que atenderam às novas regras para a destinação de emendas em projeto aprovado no Congresso, que atenderia às determinações do STF. Mas, em verdade, contornaram a exigência por transparência. Para 2025, o Congresso Nacional terá entre emendas parlamentares e de bancadas impositivas e as emendas de comissão R$ 50,5 bilhões para barganhar apoio político com recursos públicos.

As emendas impositivas alteraram o relacionamento não apenas entre legisladores e poderes executivos, em todos os níveis – federal, estaduais e municipais. Elas também mudaram a forma como prefeitos se relacionam com os deputados. “Cidades de 3 mil eleitores já não aceitam indicação de emenda de R$ 500 mil. Reclamam. Todo prefeito acha que tem direito a emenda de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões”, conta um deputado federal da bancada mineira.

“Insatisfeitos com emendas de baixo valor, os prefeitos avisam, em tom de ameaça, que o fulano já deu mais; o sicrano também. Virou troço de maluco”, prossegue o parlamentar. E se prefeitos compensam os caixas apertados, também as instituições preparam kits com opções de destinação de emendas para levar aos deputados. Com portfólios à mão, hospitais, polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) estão à porta dos parlamentares atrás de recursos, outrora planejados no âmbito do Poder Executivo.

Enfraquecido, o Executivo banca o mediador do embate entre Poder Judiciário e Legislativo em torno deste instituto de emendas impositivas e agora também de comissões, que decretou à exaustão a morte do presidencialismo de coalizão no Brasil. Vai ser preciso um grande escândalo nacional – ao estilo dos “anões do Orçamento” – para brecar a “Eureka” da reeleição e da nova independência de parlamentares, agora em condições de negociar mais alto a “governabilidade”.

Pode ser que Dino tenha intuído isso; ou pode ser que esteja agindo “a pedido” do Executivo, sem condições de fazer o enfrentamento. Por que tanto mistério em torno das emendas parlamentares, eis a pergunta que exige resposta. No universo, onde há fumaça, há fogo. No parlamento, onde há mistério...