Se repetirem a mesma participação no faturamento total das campanhas do pleito de 2022 – em torno de 5,4% nos gastos totais com fornecedores – ao final desta campanha para as prefeituras municipais, Facebook, Google, além das plataformas de pagamento Adyen e Dlocal Brasil, poderão faturar juntos algo em torno de R$ 269,9 milhões – considerando que gastos com fornecedores alcancem os R$ 4,9 bilhões distribuídos a partidos pelo fundo eleitoral.

Até este momento, segundo dados de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no conjunto dos municípios brasileiros, as quatro empresas seguem na liderança de faturamento dos fornecedores: receberam juntas quase R$ 13 milhões, 5,5% do volume total de R$ 235 milhões gastos, até aqui declarado por partidos e candidatos com fornecedores.

Em Belo Horizonte, entre as cinco candidaturas que concorrem à prefeitura que já informaram à Justiça Eleitoral pagamentos para fornecedores – do prefeito Fuad Noman (PSD), do senador Carlos Viana (Pode), do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB) –, quatro informam despesas de impulsionamento no Facebook que somam R$ 423 mil, 8,6% do volume total de pagamentos a fornecedores, que pelo momento somam R$ 4,9 milhões.

Na campanha presidencial de 2018 a centralidade das comunicações migrou da televisão para um ecossistema digital, em tempo real, formatado pelas redes sociais, caracterizada pela participação e interação com a audiência e pela pouca transparência em relação à dinâmica dos algoritmos na distribuição e disseminação das informações (e desinformações). Aquele pleito representou um ponto de inflexão no formato dos investimentos das campanhas eleitorais. Se até 2016, a produção de conteúdo em vídeos e material de campanha alçava as primeiras posições nos rankings de gastos com fornecedores, dois anos depois, duas big techs – Facebook e Google – subiram ao podium em liderança de faturamento, e de lá não mais saíram.

Nas eleições municipais de 2016, os investimentos das campanhas com o impulsionamento de conteúdo e buscas foi irrelevante e praticamente inexistente: R$ 1.215,00 na bolada de R$ 2,28 bilhões de contratações informadas pelas campanhas. Já em 2018, os gastos das campanhas com Facebook (hoje Meta), Google, Adyen – fintech responsável pelo sistema de pagamentos do Facebook, somaram R$ 70,22 milhões. Nas eleições municipais de 2020, o investimento aos mesmos fornecedores saltou para R$ 103,55 milhões; já em 2022 bateu o recorde: R$ 356,8 milhões.

Novos atores comandam a cena. As mídias profissionais e plataformas tradicionais, sobretudo a televisão, são atores marginalizados nessa nova arena: todo o conteúdo postado – do jornalismo ao lazer pessoal; da desinformação ao absurdo disruptivo – se reverte em engajamento e monetização às megaplataformas, sem que nada paguem por esse conteúdo. Nessa dinâmica de ganha-ganha, o maior faturamento é e será o político. Todas as campanhas do país, de vereadores e prefeitos a presidente da República, transitam pelos mesmos algoritmos.