Uma hacktivista conhecida pelo pseudônimo Martha Root começou o ano de 2026 dando uma surra nos grupos de supremacistas brancos. A diva derrubou redes e sites vinculados a esses grupos, e fez tudo isso vestida como a Power Ranger Rosa. O principal alvo foi o site WhiteDate, uma espécie de "Tinder para supremacistas".



Esse WhiteDate faz parte de uma rede operada pela empresa chamada Horn & Partners, sediada em Paris, que também possui sites focados em garantir a ancestralidade para "gerar famílias puramente brancas" e até um ‘LinkedIn’ supremacista. São eles o WhiteDate: descrito como um "Tinder para nazistas"; WhiteChild: um site para conexão de doadores de material genético entre supremacistas e WhiteDeal: uma plataforma de networking profissional para racistas.



Caso você não saiba bem o que é o conceito, a supremacia branca é a crença ideológica de que as pessoas brancas são superiores a indivíduos de outras raças e, portanto, deveriam dominar ou controlar a sociedade. É uma forma de racismo que sustenta a superioridade racial e cultural dos brancos. Essa ideologia pode se manifestar de várias formas, desde atitudes individuais preconceituosas até movimentos organizados e violentos, como grupos neonazistas ou a Ku Klux Klan, que promovem ódio e discriminação racial.



A invasão ocorreu ao vivo durante o evento de tecnologia Chaos Communication Congress (CCC) em Hamburgo. Martha Root utilizou bots de inteligência artificial para comprometer a rede de sites de ódio. Uma ação rápida e certeira que resultou na exclusão dos sites e no vazamento de dados de aproximadamente 8.000 perfis, incluindo informações de usuários brasileiros. Sim, até hoje tem brasileiro achando que será aceito em grupos de “supremacistas brancos”, eu já tentei contar, mas eles têm uma desinteligência natural que não permite a compreensão de conceitos básicos. A verdade é que a hierarquia racial supremacista branca é muito rígida e exclui a população miscigenada brasileira, apesar disso, indivíduos no Brasil, inclusive pessoas não brancas, eventualmente adotam tais ideologias



Nossa musa Power Ranger Rosa justificou a ação como um ato de hacktivismo para expor extremistas e desmantelar plataformas que promovem a ideologia de supremacia racial. E ela ainda falou, trabalhada no deboche e na crítica, sobre a segurança dos sites hackeados (como o WhiteDate). Ela disse que os sites tinham uma "higiene de segurança tão pobre que faria até a conta da AOL da sua avó corar". E ainda destacou que as imagens enviadas pelos usuários continham metadados (EXIF) tão detalhados que "praticamente entregavam os endereços residenciais acompanhados de selfies estranhas".



Pois é, gente, ela usou chatbots de IA, e isso foi suficiente para enganar os sistemas de verificação, que a validaram como "branca" e permitiram a coleta massiva de dados sem grande resistência técnica. Motivo para que ela tenha ridicularizado a ideologia desses grupos dizendo: "Imaginem chamar a si mesmos de 'raça superior', mas esquecer de proteger o próprio site! Talvez devessem tentar dominar a hospedagem de um WordPress antes da dominação mundial".



Se você quiser consultar se tem alguém perto de você que estava nesse tinder neonazi, pode entrar no site que ela criou com um mapa mundi que você pode consultar, o link é esse aqui: https://okstupid.lol/

Aplausos para essa maravilhosa que, em minutos fez o que muitos governos já deveriam ter feito, como diria Rita Lee: “Não provoque, é cor de rosa choque!.” Que esta seja uma, entre infinitas boas notícias, que teremos em 2026.

