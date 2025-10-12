Toda mulher, quando pensa em terminar o relacionamento com um homem, cedo ou tarde, acaba escutando a frase: “Não jogue fora um homem bom desses!”. E esse é o título do novo livro da escritora Ana Emília Cardoso, também autora do bestseller "A mamãe é rock" e outros sete livros. Ana é romancista premiada, quatro vezes palestrante do TEDx, e minha amiga. O livro está sendo lançado neste mês de outubro e recomendo para casados, separados e solteiros.

Enquanto escrevia, Ana (nós somos BFF desde que nos conhecemos num evento sobre parentalidade onde ambas palestramos) me mandou algumas partes do manuscrito pelo whatsapp, e eu me divertia muito imaginando as cenas trágicas e cômicas. Não via a hora de ter o livro em mãos. Agora que ele saiu, eu pude ler do início ao fim, e é muito bom! Vejo em Estela o que vejo em muitas mulheres, e escuto de muitas pacientes que estão passando por momentos difíceis no relacionamento. Algumas em crise no casamento, outras em crise pós-separação. Como disse a Ana: “É uma sopa de solidão, crises, transformações hormonais, e tudo de bom e de ruim que envolve casamento e família”.

Sinopse

O que sente uma mulher quando se separa de alguém que ela acreditou amar por tanto tempo? Após quase 25 anos de casamento, no meio da pandemia, Estela e Beto — ambos beirando os 50 anos — têm uma crise que culmina na separação.

Narrado do ponto de vista da mulher, “Não jogue fora um homem bom desses” é um relato que parece estar acontecendo no apartamento ao lado do seu. Divertido e reflexivo, o livro respeita o luto da relação sem vitimizar os envolvidos.

Ambientada na fria Curitiba, no Paraná — que no livro mostra-se quente e animada —, a narrativa traz olhares múltiplos sobre o fenômeno real que está acontecendo no mundo todo: milhares de adultos estão solteiros porque não suportaram conviver com seus cônjuges durante o isolamento ou apenas porque, na iminência de morrer a qualquer momento, reavaliaram suas relações e decidiram mudar de status.

Existe vida pós-casamento e esse livro é a prova disso, além de ser uma leitura obrigatória para momentos de alegria ou tristeza matrimonial. Durante vinte e poucos anos de casamento com o "amor da sua vida", Estela era vez ou outra assaltada pela ideia de se separar — pensamentos intrusivos que acabavam abandonados. Até que, numa noite de descontração, ela põe tudo a perder. “Não jogue fora um homem bom desses” é sobre esse "tudo": o que restava do casamento, no que ele se apoiava e quando, de fato, terminou.

Esse é um livro para casados e descasados, tristes e felizes. Com sinceridade estrogênica e bom humor, a obra faz uma tomografia dos sentimentos por trás de um divórcio. Com o tempo, o abandono, a raiva e a vergonha dão lugar a sensações inesperadas — que surpreendem tanto a protagonista quanto o leitor.

O que Estela revela ao dividir suas dores, reflexões e novos amores, é que mesmo sob o medo da solidão, com sagacidade e gingado, é que há vida — e liberdade — do outro lado.

“Não jogue fora um homem bom desses” é um livro para quem está em dúvida sobre sair de um relacionamento, mas também para quem quer ficar e para quem já tem certeza que já deu.

Para quem está saindo, ou já saiu, não tem como não se identificar com as fases do pós-casamento vividas pela personagem. Uma ótima dica de presente para uma amiga que esteja vivendo um momento difícil na relação. A separação, embora seja difícil e dolorosa, pode ser mais leve. Esse livro vai ajudar muito, não só as mulheres, mas também os homens.

