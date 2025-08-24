Belo Adormecido
Lá, ele iria aprender a se portar como homem, adotando atitudes de macho "alpha" para se tornar um "homem de alto valor"
O princezinho nasceu e foi batizado, porém, uma bruxa, magoado por não ter sido convidado para o evento, amaldiçoou a criança dizendo que o príncipe Auro jamais seria o homem que seu pai queria que ele se tornasse. A revelação viria quando ele completasse 16 anos. O pai preferia ver o filho morto; a mãe implorou à Malévola que não deixasse seu filho morrer. Então, Malévola disse que o deixaria em um sono profundo.
Apesar de ter com ela uma relação amorosa e empática, ele não conseguia dizer não ao seu pai. Estava decidido a aceitar a esposa escolhida para ele, mesmo sem conhecê-la e seguir o caminho do pai, mantendo o mesmo punho de ferro em seu reinado.
