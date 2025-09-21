Adolescência e álcool
Muitos jovens recorrem às substâncias como uma forma de automedicação emocional, tentando aliviar dores internas
Adolescentes dos anos 1980, 1990 bebiam, talvez por isso, os pais que foram adolescentes nessa época naturalizem o consumo de álcool pelos filhos, que são adolescentes hoje. Esses pais não entendem que, além de ilegal, o consumo de álcool por menores é um risco enorme para a saúde deles. O álcool prejudica o desenvolvimento cerebral na adolescência, afeta a memória e autocontrole, afeta a cognição, aumenta o risco de dependência e, a longo prazo, de problemas de saúde, como doenças mentais e hepáticas.
Uma pesquisa do Centro de Referência de Álcool e Drogas de Minas Gerais revelou que, entre adultos dependentes (24–39 anos), 60,8% teve o primeiro contato com substâncias ilícitas entre 11 e 17 anos, uma janela de vulnerabilidade para o cérebro, que ainda está em formação. “Quando há histórico familiar de transtornos mentais, bullying, baixa autoestima ou sensação de inadequação social, o risco de usar drogas aumenta significativamente”, explica Danielle Admoni, psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência, supervisora da residência de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM) e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).
O cérebro do adolescente ainda não está completamente formado. Nessa fase da vida, a região do córtex pré-frontal, responsável pelas funções de planejamento, tomada de decisões e regulação emocional ainda está em desenvolvimento. “Por isso, a chance de uma pessoa mais jovem fazer um uso abusivo de substâncias ou até criar uma dependência é muito maior do que na vida adulta”, diz Danielle. “O ideal é que até 18 anos ou mais o jovem não entre em contato com cigarro, álcool, maconha ou outras coisas que possam levar à dependência ou abuso. Não é uma questão moral, é física mesmo”, afirma a psiquiatra.
Quando o sofrimento psíquico ultrapassa os limites do esperado, com quadros de ansiedade, depressão, impulsividade ou traumas, ele pode se tornar terreno fértil para o uso precoce de substâncias como álcool ou maconha. Muitos jovens recorrem às substâncias como uma forma de automedicação emocional, tentando aliviar dores internas que muitas vezes não conseguem nomear e que podem passar despercebidas por pais, escolas e até serviços de saúde.
Pensando no contexto pós-pandemia, período em que a saúde mental de crianças e adolescentes tem se tornado cada vez mais relevante, com o aumento de casos de transtornos como ansiedade e depressão, o consumo de álcool tende a piorar uma situação que já não é boa. No Brasil, pesquisas recentes mostram que os registros de ansiedade nessa faixa etária já superam os de jovens e adultos, e que há maior probabilidade de adolescentes cometerem suicídio.
Um dos caminhos que os pais podem seguir quando se trata de prevenção entre adolescentes é construir uma relação de confiança com os filhos desde pequenos, com muito diálogo, respostas para as dúvidas das crianças e uma escuta respeitosa, sem julgamentos. Sem naturalizar, muito menos incentivar o consumo de bebidas alcoólicas. Nosso papel como pais e mães é colocar limites, mesmo se eles argumentarem que todo mundo está fazendo.
O consumo de álcool na juventude está associado a dificuldades escolares, problemas sociais, comportamentos de risco e um maior perigo de envolvimento em violência e acidentes. Portanto, é muito importante também que os pais fiquem atentos aos indicativos de alerta. Um deles é o adolescente nunca ter dinheiro. Se ele recebe mesada e está sempre pedindo mais, o que ele está fazendo com a quantia recebida?
Outro sinal vermelho é quando começam a sumir objetos de casa. “Os pais também precisam ficar de olho com quem os filhos andam, saber quem são os amigos deles”, diz Danielle.
E outro ponto é prestar atenção a alterações de comportamento, como, por exemplo, começar a dormir demais, perder prazos e horários, ir mal na escola ou passar por mudanças de relacionamento, como trocar de turma. Se esses sinais aparecerem, é hora de procurar um profissional de saúde mental.
A intervenção adequada para jovens que fazem uso problemático de substâncias deve ir além da abstinência. É preciso olhar para o que está por trás do comportamento e entender quais dores estão sendo anestesiadas. Geralmente, o tratamento envolve combinar acompanhamento psiquiátrico, terapia e acolhimento familiar, que é fundamental para interromper esse ciclo.
