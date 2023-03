Nossos adolescentes

(foto: Estúdio Liliput/Divulgação)





Freud dizia que a adolescência é uma fase de intenso trabalho psíquico. O adolescente escolhe se separar dos pais. Ele ainda está elaborando o que está vivendo, mas sem ter muito repertório. Nesse momento, ele questiona o mundo, aos poucos sai da nossa autoridade.





E nós, mães e pais, estamos preparados para lidar com esse período transformador da vida dos nossos filhos? Eles aprenderam a nomear e validar os próprios sentimentos?





Conseguem reconhecer e expressar suas emoções? Educamos nossos filhos para que sejam sensíveis, especialmente os meninos?





Não é fácil lidar com as emoções, nem com as nossas. Não é raro uma mãe me contar que explodiu com seu filho adolescente. Reprimir emoções não é difícil, exceto a raiva, essa é explosiva. E pior, quando parte de homens, ela é validada, tratada como uma característica do masculino. Não é. Todos sentimos raiva, todos precisamos aprender a regular essa raiva. A parentalidade tóxica traz sérias consequências para crianças e adolescentes.





Infelizmente há pesquisas que mostram que a maioria da população brasileira acredita que bater educa. Temos visto crianças serem mortas pelos próprios pais, isso é resultado de pais que não tem autorregulação, que não tem domínio sobre a raiva. A violência é a matriz do adoecimento das famílias.





Você tem filhos adolescentes, ou quase chegando nessa fase? Está tendo dificuldades com eles? Feche os olhos e volte no tempo. Lembre-se de algum momento da sua vida quando você tinha a idade dos seus filhos. Resgate os sentimentos daquele momento. Como era sua relação com seus pais? O que você esperava dos seus pais? Existia diálogo? Isso era importante para você? O que nossos filhos querem, não é diferente do que nós queríamos. Precisamos ter empatia e aprender a ouvi-los, a ouvir também os silêncios que podem dizer muito.





Adolescentes vivem a angústia de não serem adultos, nem crianças. Isso gera uma angústia, uma sensação de desamparo. É um momento traumático de perdas e de luto. Eles perdem o corpo infantil, eles perdem os pais do imaginário, aqueles pais perfeitos que eles viam quando crianças tornam-se pessoas reais, que erram. Isso faz parte da construção da identidade.





Nós não passamos por uma pandemia. Nossos filhos passaram, e os adolescentes viveram o isolamento social no momento que precisavam sair, ter contato com seus pares, encontrar sua tribo. No momento que eles precisavam ir tomando distância dos pais, eles ficaram trancados em casa conosco, usando as redes sociais como ferramenta de interação com seus pares, e como uma fuga. Eram vulcões em atividade dentro de casa, uns só soltando uma fumacinha, outros explodindo.





Nesse espaço vimos um adoecimento dos jovens, um adoecimento psíquico. A automutilação cresceu, vem crescendo. A automutilação é utilizada como forma de apaziguamento das angústias. Ela diz sobre a vontade de se livrar de uma dor, não implica uma vontade de morrer.





Na adolescência está em jogo a alienação e a separação. Como pais precisamos aceitar essa separação dando liberdade para que eles possam construir algo próprio. Deve haver espaço para o desejo. Ao mesmo tempo precisamos sustentar um lugar ao lado deles, para que eles façam esse atravessamento para a vida adulta de forma saudável.





Não é fácil colocar limite nos filhos, às vezes nem sabemos qual é o limite. Outras vezes nos identificamos com eles e nos tornamos permissivos demais. Quantas vezes vemos mães reclamando que o marido se tornou outro adolescente em casa?





A sexualidade dos filhos é outra questão que pode causar um curto-circuito na cabeça dos pais. E mais angústia para os filhos, especialmente quando eles se entendem como homossexuais, transexuais, não binários, bissexuais etc. Numa sociedade heteronormativa, é difícil lidar com o que não está dentro de padrões impostos. Até 17 de maio de 1990, a homossexualidade ainda era considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Mas até hoje ainda temos pais querendo “consertar” seus filhos por eles terem a sexualidade diferente da que foi idealizada.





Como devemos lidar com tantas questões? Com muito diálogo, com terapia, com amor.





Como pais, sempre seremos referência para os filhos, nos resta escolher se queremos ser referência positiva ou negativa, se eles vão querer se espelhar em nós, em uma educação baseada em amor e respeito ou irão nos ver como exemplo do que não se deve fazer.