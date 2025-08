Hora de escolher a escola dos nossos filhos

Agosto chegou e é hora de escolher a escola das crianças para fazer a matrícula para 2026. Meu filho já trocou de escola várias vezes, está com 16 anos e passou por quatro escolas até chegar na que estuda hoje. As mudanças se deram por motivos diferentes e me ajudaram a entender quais são os pontos mais importantes para pensarmos, desde a educação infantil até o ensino médio. Por ser uma mãe experiente, e já ter trocado muitas informações com outras mães, posso ajudar vocês a tomarem essa decisão.



Quando pensamos em educação infantil, nossa preocupação não é com nota, nem com Enem. Fiz uma pesquisa com mães da nossa comunidade e vou contar para vocês quais são os critérios mais importantes na hora de decidir em qual escola matricular as crianças.



Conhecer e poder conversar com a professora é o ponto principal para as mães. Não tem nada que deixe uma mãe mais segura do que poder chegar à escola e entregar seu filho para uma professora em quem ela confia. Esse relacionamento é fundamental para manter nossa confiança na instituição.



É importante que a escola mantenha a comunicação com a família, seja a partir da agenda, de reuniões de pais, de reuniões individuais, e até mesmo de atividades da escola que envolvam a família. Não basta a criança estar na escola, o envolvimento da instituição com a família é o segundo ponto mais importante para as mães.



O espaço físico é muito importante, tamanho das salas de aula, espaço aberto e áreas verdes para recreação. Salas de aula bem ventiladas e iluminadas. Banheiros acessíveis, de preferência dentro da sala. Além da organização e limpeza dos espaços.



Segurança é primordial. Quando deixamos nossos filhos na escola, precisamos ter certeza de que eles estarão seguros e bem cuidados.



A localização da escola é um aspecto de extrema importância, especialmente em cidades grandes onde o trânsito é mais intenso. As famílias tendem a escolher escolas que fiquem próximas à sua residência ou ao local de trabalho dos pais.



É fundamental a transparência e boa comunicação com os pais em relação a ocorrências dentro do ambiente escolar. Isso evita o telefone sem fio nos nossos grupos de whatsapp e deixa as famílias mais seguras.



Com os pais no mercado de trabalho, muitos preferem que os filhos fiquem na escola o dia todo, por isso é importante ter opção de horário integral. Mesmo em escolas grandes, é possível haver acolhimento e a identificação das crianças pelo nome.



Se quisermos uma sociedade melhor, se queremos um mundo melhor para os nossos filhos, se queremos filhos melhores para o mundo, o primeiro passo é entendermos que, embora todos sejam diferentes, nossos direitos são iguais. Nada melhor para as crianças, e para nós também, do que uma escola inclusiva. Se nossos filhos tiverem essa oportunidade, pode ter certeza de que eles serão muito melhores do que nós.



Em julho, fui conhecer a nova unidade do Colégio Bernoulli, que fica no Vale do Sereno. A escola atende à maioria desses requisitos. As salas de educação infantil são amplas, aconchegantes e adaptadas. Elas têm banheiro para facilitar o cuidado com os pequenos e o layout pode ser adaptado conforme a atividade. A proposta é bilíngue, e as famílias ainda podem escolher entre o horário integral de duas ou cinco vezes por semana. Lá tem horta, cozinha pedagógica, uma biblioteca linda com cantinhos de leitura e sala de música. Uma estrutura completa para o movimento e a brincadeira com parquinhos e várias quadras cobertas e descobertas.



Que o colégio prepara os alunos para o Enem eu já sabia. Meu sobrinho é aluno do terceirão. Gostei muito de conhecer essa unidade e saber que tem um Bernoulli para cada etapa da vida escolar. Cada fase - da educação infantil passando pelos anos iniciais até o ensino médio - tem uma abordagem própria, com espaços planejados e métodos de ensino personalizados.



Saudade de quando meu filhote era pequeno e minha preocupação com escola era só se ele estava sendo acolhido, se tinha amigos, se interagia bem com os colegas e professores. Saudade dele chegando em casa cantando as musiquinhas que havia aprendido na aula, contando as coisas que aprendeu, mostrando os desenhos que fez. Saudade de quando eu chegava para buscá-lo e ele estava todo enturmado com os colegas e dava aquele sorriso quando me via chegar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.