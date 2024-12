Tempo de doar

Não sei se em dezembro ficamos mais solidários, mas me parece que o espírito natalino contagia as pessoas e muitas procuram fazer coisas boas para desconhecidos. Pegam cartinhas para o Papai Noel e enviam presentes para aquelas crianças desconhecidas, doam para instituições, fazem caixinha para as pessoas que sempre estiverem por perto ajudando.



Talvez por isso o mês de dezembro tenha sido escolhido para ter o Dia de Doar, uma campanha mundial que busca fomentar a solidariedade e a generosidade. Celebrada no Brasil desde 2013, a iniciativa tem como objetivo unir pessoas, empresas e comunidades em prol de causas sociais que transformam vidas. Neste dezembro, sou embaixadora da campanha Dia de Doar da Fundação Sara, que há anos se destaca por seu trabalho no apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.



O Dia de Doar (3/12) tem como principal meta fortalecer a cultura da doação no Brasil, demonstrando que todos, independentemente de sua posição social, podem contribuir para causas sociais, como a Fundação Sara, seja por meio de doações financeiras ou de apoio direto. No ano passado, a campanha da Fundação Sara envolveu mais de 39 milhões de pessoas em 92 municípios, incluindo Montes Claros e Belo Horizonte, que sediam unidades da Fundação Sara em Minas Gerais.



Com base no impacto crescente da iniciativa, a Fundação Sara aposta na força da mobilização coletiva para ampliar as arrecadações e fortalecer o apoio às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. “É uma forma de mostrar que juntos podemos fazer diferença na vida de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, e isso transforma não só o presente, mas também o futuro de nossa sociedade”, explica Silvana Soares, superintendente executiva da Fundação Sara.



A população poderá doar e contribuir com a instituição pelo site: https://www.fundacaosara.org.br/presente_solidario/dia-de-doar-bebel/. A Fundação Sara foi instituída em junho de 1998, na cidade de Montes Claros/MG, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias da região com crianças e adolescentes com câncer. O desejo de criar uma instituição filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.



Em 2018, 2020 e 2022 a Fundação Sara foi reconhecida pelo Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência. Em 2022, a instituição foi contemplada com o Prêmio Integridade pelo Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, comprovando sua atuação com boas práticas de gestão, governança, integridade e conformidade no estado.



Para proporcionar mais chances de cura para crianças e adolescentes, a Fundação Sara está construindo em Montes Claros o Hospital de Câncer Sara Albuquerque, o primeiro do Norte de Minas exclusivo para crianças e adolescentes. Uma parceria com a Santa Casa de Montes Claros. Para saber mais sobre o trabalho da Fundação Sara, acesse www.fundacaosara.org.br. Contamos com o apoio de vocês para a construção desse hospital. Não precisa doar muito, se cada um contribuir com um pouquinho, chegaremos longe! #oamoréoquenosune