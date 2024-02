Sempre que escrevo sobre o ponto de vista das mulheres em relação ao sexo aparece algum homem com H me enviando sugestões preciosas como, por exemplo, virar lésbica.

Eu falo que as mulheres estão tendo dificuldade com novos relacionamentos, porque os homens não querem saber nada sobre elas e um sujeito responde: vira lésbica.

Muito homem não sabe nem onde fica o clitóris: vira lésbica!

Está difícil manter o diálogo com os homens: vira lésbica!

A gente querendo ver se lendo eles entendem e pensam um pouco a respeito do que leram e eles preocupados em exaltar sua masculinidade e performance sexual. Que performance a pessoa deve ter se não consegue nem interpretar um texto?

Texto falando sobre os motivos pelos quais as mães não fazerem sexo; eu explicava que as mães não estão a fim de transar. E a questão não é só falta de libido, é cansaço, acúmulo de jornadas de trabalho, o desgaste emocional. E o leitor me escreve:

“Bebel, o ato sexual no homem pode ser muito rápido, não satisfazendo a parceira. Nesse caso, para prolongar o ato sexual, o homem pode tomar remédio. Um dos remédios que conheço é o Cialis, que mantém a ereção masculina por muito tempo.”

Não, meu querido, a questão não é o tempo que você vai conseguir manter a ereção, mas o tempo que você vai usar para dividir as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos. Claro, a gente não gosta de ejaculação precoce, mas o problema nem chega nessa etapa de colocar em prática, vem de antes, da vontade de pensar em fazer.

“Bebel, o que estou perguntando é se o prazer do ato sexual da mulher cessa com o orgasmo dela ou se ela poderia ter mais de um orgasmo? No casamento, o ato sexual é o chamado “papai mamãe”; mas fora do casamento há outras possibilidades, com preliminares mais demoradas. Seriam esses procedimentos de interesse das mulheres?”

Amigas casadas, vejam que problemão nós temos, só conhecemos o “papai mamãe”! Que tristeza!

A última pérola que recebi não perde para as anteriores. Abaixo, algumas partes do texto do “calabreso”:

“Vejo que você deve ter conhecido homens, eu sou hétero e Homem com H.”

“Volto a afirmar sou Homem com H.”

“Você é bonita deixa de ser feiaminista (sic…).”

“Você não conhece mulher, não é o artigo feminino do dicionário, não..Deixa de ser feminista e vira lesbiga (sic…) que está mais em moda.”

Homem com H é uma expressão usada para enfatizar a virilidade, e ele precisou reforçar isso, afirmando e reafirmando. Sobra autoestima, sobra “virilidade”, falta conteúdo. Nessas horas eu acabo com a afirmação: “O melhor método contraceptivo é escutar o que os homens têm a dizer”. A minha sorte é que sou casada há 20 anos com um homem funcional, porque se eu estivesse solteira nessa altura do campeonato, ia acabar tendo que aceitar a sugestão do fofo e virar lésbica ou optar pelo celibato.

Essa necessidade que muitos homens ainda têm de bancar o machão é um tédio. Quanto mais a gente tenta ser ouvida, mais eles falam de si mesmos, da sua masculinidade, da virilidade, propagando o vazio de suas mentes. Nem todo homem, mas sempre um homem.

“Porque eu sou é home

Porque eu sou é home

Menina eu sou é home

Menina eu sou é home

Eu sou homem com H

E com H sou muito home”

Deixa eu contar um segredinho pra vocês: se as mulheres estão se tornando “feiaministas” é porque vocês estão exagerando demais no tamanho desse H.