Wine Rooftop reúne vinhos selecionados, alta gastronomia e música em BH

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O Espaço 356, em Belo Horizonte, recebe no dia 14 de novembro a edição do Wine Rooftop - Vinhos, Música & Gastronomia. O festival promove uma experiência completa ao reunir uma grande seleção de vinhos, pratos da alta gastronomia e apresentações de música ao vivo no topo da cidade.

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A parte externa do Bebedouro Bar e Fogo sedia a programação do festival. A casa estará reservada especialmente para esse evento, oferecendo um espaço exclusivo para quem busca aproveitar a seleção de bebidas e os pratos servidos durante a tarde.

Harmonização e alta gastronomia

O Wine Rooftop celebra a harmonização entre rótulos selecionados e pratos especiais preparados por restaurantes consagrados de Belo Horizonte. A proposta reúne uma experiência culinária que valoriza a gastronomia do Bebedouro Bar e Fogo, já consagrada na capital mineira.

Para acompanhar os shows, a oferta gastronômica apresenta a curadoria da própria casa. O público tem acesso a refeições pensadas para harmonizações completas com as bebidas, integrando receitas especiais ao ambiente do evento.

A carta de vinhos variada reúne uma grande seleção de garrafas, sendo ideal para quem busca bons rótulos no topo da cidade. As opções disponíveis acompanham os pratos do festival e enriquecem a experiência gastronômica dos participantes.

Trilha sonora e apresentações ao vivo

A programação musical foi pensada para embalar a experiência do público e garantir entretenimento completo do início ao fim da tarde. A trilha sonora do evento traz apresentações que criam um ambiente diversificado e vibrante.

O público confere apresentações de três bandas no local.

Jazzô: apresenta toda a elegância e a sofisticação do jazz instrumental para ambientar a parte externa da casa.

Banda Cash: traz o peso e a energia dos grandes clássicos do pop rock nacional e internacional para o festival. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Label: mostra a versatilidade de repertório do grupo musical, garantindo entretenimento contínuo para os presentes até o fim da tarde.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.