Violência contra a mulher, luta sem fim?
Estudo aponta as 10 piores cidades brasileiras para as mulheres, com altas taxas de feminicídio, baixa representação política feminina e economias excludentes
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Nunca se viu tanto feminicídio como agora. Recebi um estudo feito pela empresa de consultoria Tewá 225, que realiza projetos voltados para problemas socioambientais enfrentados por empresas, organizações e governo, que acho importante divulgar e compartilhar com os leitores.
A Tewá elaborou o ranking “Piores cidades para ser mulher” no Brasil. Ao escancarar uma terrível realidade, o estudo acendeu o alerta: em quase todos os médios e grandes municípios brasileiros, o Estado falha em proteger a vida das mulheres.
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Entre as 319 cidades com mais de 100 mil habitantes analisadas pela Tewá 225, 99% já ultrapassaram a taxa de três mortes violentas por 100 mil mulheres, limite considerado inaceitável pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR).
Esta constatação converge com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, que registrou 1.492 feminicídios no país em 2024, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado, em 2015. Em 2025, registrou-se aumento de 4,7%, alcançando o triste número de 1.571 mortes.
O primeiro trimestre de 2026 apresentou alta de 7,55% em comparação ao mesmo período de 2025. Por aí, podemos imaginar a quanto chegaremos se ninguém tomar providências radicais.
Outro alerta: 80% vítimas de 2024 foram mortas por companheiros ou ex-companheiros.
Segundo Luciana Sonck, CEO da Tewá 225, o feminicídio é a expressão mais extrema do persistente ciclo de violência de gênero. Os dados revelam que a maioria das cidades brasileiras falha na prevenção e enfrentamento dessas violências. Mesmo onde existem políticas públicas, faltam mecanismos eficazes de proteção, monitoramento e acesso.
No ranking das piores cidades brasileiras, Paranaguá (PR), São Pedro da Aldeia (RJ) e Camaçari (BA) se destacam como as mais desafiadoras para as mulheres, com altas taxas de feminicídio, baixa representação política feminina e economias fortemente voltadas aos setores agropecuário e industrial, onde historicamente oportunidades para mulheres são mais limitadas e as condições de trabalho menos favoráveis.
O top 10 piores cidades para mulheres no Brasil é composto por: 1º lugar, Paranaguá (PR). 2º: São Pedro da Aldeia (RJ). 3º: Camaçari (BA). 4º: Macaé (RJ). 5º: Parauapebas (PA). 6º: Cabo de Santo Agostinho (PE). 7º: Pindamonhangaba (SP). 8º: Açailândia (MA). 9º: Santana (AP). 10º: Ponta Grossa (PR).
Mas nem tudo é inferno. O estudo apontou também as 10 melhores cidades para as mulheres. Em primeiro lugar está Araras (SP). Em 2º, São Caetano do Sul (SP). 3º: Brasília (DF). 4º: Nova Serrana (MG). 5º: Balneário Camboriú (SC). 6º: Nova Friburgo (RJ). 7º: Londrina (PR). 8º: Birigui (SP). 9º: Sobral (CE). 10º: Brusque (SC).
É de embrulhar o estômago ver todos esses números. Amanhã, retomaremos o assunto dada sua importância.
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* Isabela Teixeira da Costa/Interina
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.