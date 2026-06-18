Frente da Moda Mineira será homenageada hoje em BH

Por causa do Plano Diretor em 2014/2015, o setor de moda dos bairros Prado e Barro Preto precisou fazer um estudo para a Área de Diretrizes Especiais (ADE). Com essa demanda, profissionais de moda, lojistas e confecções das duas regiões se uniram em prol do setor na cidade, que já tinha, desde 2012, a chancela de BH Capital da Moda. A eles se uniram outras instituições.

Em março de 2016, foi criado grupo de WhatsApp para facilitar a troca de ideias. Em seguida, passaram a se reunir mensalmente no P7 Criativo, com ajuda de Márcia Azevedo. As reuniões tinham conteúdo, credibilidade e pautas congruentes.

Nasceu assim a Frente da Moda Mineira (FMM), com nome, sobrenome, logomarca e selo, que passou a ser usado por todas as empresas representadas nesse movimento. O objetivo é mostrar a todos que moda é cultura.

Neste 2026, a FMM completa 10 anos e prossegue unindo profissionais, empresas e entidades do setor com o propósito de articular, desenvolver e promover a cadeia produtiva da moda em Minas Gerais. A produtora cultural, consultora e pesquisadora Giovanna Penido, que participa desde o início, é a porta-voz dos integrantes.

A Frente da Moda Mineira será homenageada hoje, às 19h, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, dentro das comemorações do aniversário do movimento. Também estão previstos audiência pública na Assembleia Legislativa, lançamento do Dia da Moda de Minas Gerais e homenagem a personalidades do setor, entre elas Anna Marina Siqueira, pioneira no jornalismo de moda no estado e grande incentivadora do setor.

O divertido e fascinante mundo dos leilões

A solenidade é iniciativa da vereadora Fernanda Altoé, e a cerimônia marcará a primeira edição do Prêmio FMM – Mérito da Moda de Minas Gerais.

A premiação foi criada para reconhecer profissionais, marcas, escolas, projetos, ofícios, iniciativas e trajetórias que contribuíram para o fortalecimento da moda em Minas Gerais.

A escolha dos agraciados foi conduzida em duas etapas. A primeira por votação aberta, via internet.

Os que tiveram maior indicação do público foram avaliados por comitê curador formado por instituições ligadas ao ecossistema da moda, sem participação de pessoas físicas em caráter individual, com critérios de relevância, impacto cultural, criativo, econômico e social, continuidade de atuação e contribuição comprovada para o setor.

A homenagem ocorre neste momento de ampliação do debate sobre a moda como cultura, economia criativa, formação, trabalho, identidade territorial e política pública.

Em 2025, a Câmara Municipal de Belo Horizonte iniciou discussões para a criação da Frente Parlamentar da Moda, em audiência que reuniu escolas, setor produtivo, lojistas, coletivos e entidades, com foco em desburocratização, melhoria do ambiente de negócios e fomento.

A própria Câmara registrou que a moda movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano em BH.

O Prêmio FMM – Mérito da Moda de Minas Gerais terá 15 categorias, contemplando as áreas de stylist e direção criativa, beleza, fotografia de moda, modelo, acessórios, calçados e bolsas, joalheria, marca destaque, novos talentos, ateliê autoral, escolas de moda, docência e pesquisa, ofícios tradicionais, ação de impacto social e cultural, mídia de moda e personalidade de destaque.

A proposta é reconhecer a diversidade da cadeia da moda mineira – de seus saberes tradicionais às novas práticas de criação, comunicação, formação e inovação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.