Não caia de gaiato no navio!

Já entrou em alguma fria, sem querer? Eu já, diversas vezes, e sei de muitas pessoas que passaram por coisas semelhantes. Estamos no lugar errado na hora errada ou até mesmo no lugar certo, mas na hora errada, e acabamos presenciando ou sendo envolvidos em momentos desagradáveis e constrangedores, com os quais não temos absolutamente nada a ver.

Esta saia-justa é péssima e pode trazer consequências desastrosas para quem estava ali por acaso, para aquele ou aqueles que foram apenas testemunhas do fato. A pessoa não se envolve, não se intromete, mas recebe os respingos da “briga” ou da “discussão”. Sem querer, fica mal na fita com alguém – e nada tem a ver com o pato.

Outra situação em que caímos de gaiatos no navio é quando estamos em outra cidade e, por não conhecer bem o local, pedimos indicações de algum lugar e acreditamos na pessoa. Vamos ao local sugerido e pronto... Olha o perigo aí, raramente nos surpreendemos positivamente.

Tenho um casal de amigos que, por questões profissionais, acaba viajando muito, tanto dentro do país quanto para o exterior. Os dois gostam de conhecer novos lugares, gostam de coisa boa.

Tempos atrás, participaram de reunião em São Paulo, terminaram na hora do almoço e pediram sugestão de restaurante. Uma das pessoas indicou um perto dali, ressaltando que era de uma chef ótima, que tinha até programa de TV. O casal, ainda pensando na reunião, não atentou para as informações e foi ao local sugerido. Acharam interessante, sentaram e só viram que se tratava de restaurante alternativo ao ler o cardápio.

O local estava movimentado, ficaram sem graça de sair. Em suma: caíram de paraquedas no restaurante vegano da Bela Gil. Morrendo de fome, por lá ficaram, mas não conseguiram comer praticamente nada, porque tudo se resumia a proteína de soja de um jeito diferente e muito tempero fora do comum, regado a pó de gengibre.

Claro que saíram de lá com fome. Nunca mais vão se esquecer da experiência desastrosa e inusitada.

Outra situação embaraçosa que as pessoas costumam passar em restaurante é pedir pratos que não são especialidades da casa. Comem, não gostam e depois saem falando mal.

Peço que me expliquem: por que alguém vai ao restaurante de comida mineira e resolve pedir bacalhau? É o mesmo de ir a restaurante baiano e pedir lombo com tutu. Ou ir a restaurante francês e querer degustar uma feijoada deliciosa. Eles até podem oferecer tais pratos no cardápio, mas com certeza não serão bons.

Fica a dica: cuidado com as indicações. Com a facilidade da internet, depois de receber sugestões, vale uma consulta rápida para conhecer como é o local, conferir fotos, consultar o cardápio e ler alguns comentários sobre a casa.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.