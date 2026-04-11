Você é aquilo que faz

Existe uma distância considerável entre o que dizemos ser e o que de fato somos. Nessa distância cabem muitas falas bonitas, intenções nobres e promessas silenciosas que, muitas vezes, nunca se concretizam. Mas a vida não é feita com palavras, mas com ações. É nas ações que o caráter se revela sem máscaras, sem filtros e sem desculpas.

O ditado “faça o que eu falo e não faça o que eu faço” não cola, porque nós somos o que fazemos. Isso é uma constatação prática. Cada escolha contribui para a construção de quem somos. A forma como tratamos as pessoas, como reagimos aos problemas e dificuldades, como lidamos com nossas responsabilidades, tudo isso revela fielmente nossas crenças mais profundas.

Vivemos em uma era em que a imagem tem um peso desproporcional. Redes sociais e discursos muitas vezes priorizam a imagem em detrimento da realidade. É possível construir uma identidade baseada em palavras bonitas, posicionamentos estratégicos e aparências cuidadosamente moldadas. Mas essa construção é frágil. Diante da rotina, do cansaço e das pressões reais, o que prevalece é o comportamento.

É no dia a dia que a coerência é testada. Não adianta defender valores como respeito, empatia e honestidade se agimos de forma contrária. O verdadeiro teste de caráter não está nos grandes momentos, mas nas pequenas atitudes: devolver (ou não) o troco recebido a mais, ouvir ou ignorar alguém que precisa falar, cumprir ou adiar a obrigação assumida.

Acreditar na importância da família exige presença, cuidado e dedicação. Valorizar a justiça implica agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Defender a verdade demanda coragem para sustentá-la, inclusive quando ela nos desfavorece.

Muitas de nossas ações passam despercebidas, mas moldam quem somos. A disciplina em manter hábitos saudáveis, a persistência diante de um objetivo, a escolha de não ceder a atalhos fáceis – tudo isso constrói um caráter sólido, ainda que invisível aos olhos dos outros.

Ninguém é definido por um único ato. Somos resultado da repetição de comportamentos ao longo do tempo. O gesto isolado pode ser circunstancial; o padrão de atitudes revela a essência.

Se somos aquilo que fazemos, então podemos nos transformar a partir do que passamos a fazer. Mudanças de comportamento, mesmo pequenas, têm o poder de reconfigurar nossa identidade ao longo do tempo. Não se trata de perfeição, mas de direção. Assumir esta verdade exige coragem. Significa encarar com honestidade as próprias atitudes, reconhecer erros. É um processo desconfortável, mas libertador.

No fim, o que permanece não são as palavras ditas, mas as ações realizadas. Elas deixam marcas e constroem histórias. Em um mundo saturado de discursos, agir com coerência se torna um diferencial raro e valioso. Mais que perguntar “quem eu sou?”, talvez a pergunta mais honesta seja: “o que tenho feito?”. A resposta, ainda que silenciosa, será sempre a mais verdadeira.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.