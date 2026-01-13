Quer emagrecer até o Carnaval 2026?
Saiba o que realmente funciona sem recorrer a dietas extremas. Médico alerta para o fato de que não existe atalho saudável para perder peso
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Passadas as festas de fim de ano e os excessos de comes e bebes, a contagem regressiva agora é para ficar em forma para o Carnaval, que neste ano será em fevereiro. A Terça-feira Gorda cai no dia 17, mas a folia mesmo começa na sexta, dia 13. Muita gente deve recorrer às ágeis canetinhas, mas quem quiser um emagrecimento saudável, ainda dá tempo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o médico Gabriel Almeida, cirurgião-geral com mais de 15 anos de experiência, com ênfase em emagrecimento, qualidade de vida e protocolos avançados de tratamento da obesidade, não existe atalho saudável para perder peso, o que funciona é constância e hábito bem construído.
A ideia de “chegar bem para a folia” costuma reacender dietas radicais, mas também frustrações conhecidas. O tempo joga a favor de quem decide começar agora, sem extremos. Dr. Gabriel diz que o primeiro passo é abandonar a lógica do sacrifício e explica que o corpo responde melhor quando existe um déficit calórico moderado, não com cortes agressivos.
A atividade física entra como complemento essencial, mas precisa ser sustentável. O melhor treino é o que a pessoa consegue manter. Caminhada, musculação, dança ou funcional, quando feitos com constância, geram resultados reais.
Hábitos simples também fazem diferença: hidratação adequada e sono de qualidade influenciam diretamente nos hormônios ligados à fome e à saciedade. O especialista reforça que dormir pouco aumenta a vontade por alimentos calóricos. Sono é parte do emagrecimento.
Dietas extremas reduzem peso rapidamente, mas à custa de água e massa muscular. O risco é desacelerar o metabolismo e provocar efeito rebote. Para Almeida, emagrecer com saúde é construção contínua, não evento pontual. Ajustar rotina, alimentação e descanso cria resultados sustentáveis. Quando o foco deixa de ser o corpo perfeito para uma data e passa a ser saúde, o emagrecimento acontece como consequência.
- Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso quatro vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz estudo
Todo mundo que luta contra a balança sabe a receita de cor, muita salada e legumes, proteína, nada de carboidrato de noite, e gastar mais calorias do que ingere. Por isso a atividade física é tão importante. Fazer quatro refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar, e comer uma coisa leve antes de dormir. Beber bastante líquido.
* Isabela Teixeira da Costa/Interina
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.