Quer emagrecer até o Carnaval 2026?

Passadas as festas de fim de ano e os excessos de comes e bebes, a contagem regressiva agora é para ficar em forma para o Carnaval, que neste ano será em fevereiro. A Terça-feira Gorda cai no dia 17, mas a folia mesmo começa na sexta, dia 13. Muita gente deve recorrer às ágeis canetinhas, mas quem quiser um emagrecimento saudável, ainda dá tempo.



Segundo o médico Gabriel Almeida, cirurgião-geral com mais de 15 anos de experiência, com ênfase em emagrecimento, qualidade de vida e protocolos avançados de tratamento da obesidade, não existe atalho saudável para perder peso, o que funciona é constância e hábito bem construído.



A ideia de “chegar bem para a folia” costuma reacender dietas radicais, mas também frustrações conhecidas. O tempo joga a favor de quem decide começar agora, sem extremos. Dr. Gabriel diz que o primeiro passo é abandonar a lógica do sacrifício e explica que o corpo responde melhor quando existe um déficit calórico moderado, não com cortes agressivos.



A atividade física entra como complemento essencial, mas precisa ser sustentável. O melhor treino é o que a pessoa consegue manter. Caminhada, musculação, dança ou funcional, quando feitos com constância, geram resultados reais.



Hábitos simples também fazem diferença: hidratação adequada e sono de qualidade influenciam diretamente nos hormônios ligados à fome e à saciedade. O especialista reforça que dormir pouco aumenta a vontade por alimentos calóricos. Sono é parte do emagrecimento.



Dietas extremas reduzem peso rapidamente, mas à custa de água e massa muscular. O risco é desacelerar o metabolismo e provocar efeito rebote. Para Almeida, emagrecer com saúde é construção contínua, não evento pontual. Ajustar rotina, alimentação e descanso cria resultados sustentáveis. Quando o foco deixa de ser o corpo perfeito para uma data e passa a ser saúde, o emagrecimento acontece como consequência.



Todo mundo que luta contra a balança sabe a receita de cor, muita salada e legumes, proteína, nada de carboidrato de noite, e gastar mais calorias do que ingere. Por isso a atividade física é tão importante. Fazer quatro refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar, e comer uma coisa leve antes de dormir. Beber bastante líquido.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.