Show para a Jornada Solidária será realizado hoje (16/12), no Baretto

A Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, fecha o ano com chave de ouro. Faz hoje, no Baretto, o agradável e aconchegante bar do Hotel Fasano, um show beneficente com a união de músicos profissionais e amadores, pessoas do mais alto calibre nos cenários empresarial e social, mas principalmente no tamanho do coração.



A artista principal, podemos dizer assim, é a competente Mariana Sobreira, cantora excelente e RP de primeira linha de Belo Horizonte. A alma de artista é herança de família, de uma tia de sua mãe que era cantora e compositora, e do tio e padrinho, que também tem relação muito próxima com a música e com o canto.



Mariana começou cantando na igreja com o tio. Por causa de um anúncio no Estado de Minas, o pai a inscreveu no teste de seleção do coral infantojuvenil do Palácio das Artes. Ela passou. “Foram três anos dedicados intensamente ao canto lírico, com muitas viagens, festivais, concursos nacionais e apresentações”, conta.



Depois de um tempo parada, só depois que o filho nasceu e a viu cantar ela retomou a música, mas desta vez numa vibe mais MPB. Mariana estará acompanhada de banda escolhida a dedo: Adriano Aquino, Hilton Lima, Bruno Carvalho e Evandro Canutto.



O show começa em clima intimista, mas vai terminar a toda, chamando o público para dançar muito, bem no estilo virada do ano. Durante esse programa preparado com todo o cuidado, haverá participação de convidados especiais.



Os primeiros serão o empresário André Salazar e o filho Eduardo, de 10 anos. Por sinal, a ideia deste show nasceu do encontro que tive com a mulher de André. Conversa vai, conversa vem, ela me disse do talento do filho, me mostrou um vídeo e enlouqueci. Falei, na hora, que organizaria um show para mostrar aquele dom para todo mundo.



Só então fiquei sabendo que André é músico. Sempre foi apaixonado por música, mas só em 2020, quando deu de presente ao filho Gabriel um violão e aulas com Claudio Moraleida, decidiu aprender a tocar, aos 43 anos.



“O resto é história”, ele diz. “Muitas emoções, alguns shows, a chance de tocar com meus filhos e o sonho realizado de ter a música no meu dia a dia, como parte importante da nossa família.”. André sempre participou dos torneios empresariais de tênis do Estado de Minas em benefício da Jornada Solidária.



Na sequência, entra Izabela Tavares, mulher elegante e linda, por fora e por dentro, que eu conhecia de nome, com ótimas referências – todas elas sobre o tamanho de seu coração. Ela tem um trabalho social maravilhoso, inclusive faz feijoadas para arrecadar recursos. Infelizmente, não pude ir à que fui convidada, mas fiquei sabendo que ela se apresentou para as convidadas. Izabela aceitou prontamente nosso convite.



Por fim, mas não menos importante, entra o empresário Paulo Moraes, sócio-diretor do grupo Asamar, que vai cantar com Mariana na segunda parte do show.



O Baretto abrirá às 20h e o show terá início às 21h30. Os ingressos estão praticamente esgotados, custam R$ 200 e podem ser adquiridos pelo telefone e WhatsApp (31) 98412-4080.

