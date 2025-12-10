Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina*
Anna Marina*
MODA

Vivemos na era do descartável

Sola de sapato se desintegra com o tempo. E cuidado com roupa de couro fake, pois a gente sai vestida e no meio da festa percebe que falta um pedaço

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina*
Anna Marina*
Repórter
10/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Couro fake pode até fazer vista, mas a durabilidade é de poucos anos - (crédito: Pixabay/reprodução)
Couro fake pode até fazer vista, mas a durabilidade é de poucos anos crédito: Pixabay/reprodução

Saudade da época em que comprávamos um eletrodoméstico e ele durava 30, 40, 50 anos. Um sapato durava 15, 20 anos; uma boa roupa, 30, 40 ou até mais. Hoje, tudo é feito para durar cinco anos, e levante as mãos para o céu se chegar a isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Há dois anos, me mudei para o Sion e precisei comprar uma série de coisas para a casa. Fui à Leroy para facilitar a vida. Um dos itens de que precisava era torneira para o tanque. Pedi ao vendedor a de ferro, boa, que durasse o resto da vida, ou pelo menos uns 20 anos.


A resposta foi rápida: “Não existe. Se durar 20 anos, perco meu emprego e a loja fecha. A melhor torneira de ferro vai durar no máximo uns cinco ou seis anos. Assim, sempre precisarão de nós para comprar torneiras e outros itens”.

Leia Mais


Vejam o que aconteceu comigo na sexta-feira passada. O dia foi cheio. Tive café da manhã de Natal no Hotel Fasano, oferecido a jornalistas da área de gastronomia e alguns colunistas. De lá, tive de ir para a Arte Sacra montar minha participação no Christmas Market. Faço sabonetes artesanais e, na época que antecede o Natal, participo de feiras natalinas com meus produtos.


Cheguei lá no horário marcado. Quando entrei, a casa é quase toda acarpetada, senti que pisei em algo. Olhei o chão e não tinha nada. Há alguns meses, quebrei o tornozelo e não estou usando salto. Ficaria lá a tarde toda, mas não queria ir de tênis. Então, peguei uma sapatilha mais antiga, de marca boa e confortável.


E lá fui eu vencer o dia: de lá, ainda iria à formatura da minha sobrinha e afilhada.


Mas a sensação esquisita continuava. Resolvi olhar a sola da sapatilha: faltava um pedaço. Ela estava se desintegrando. Saí correndo e fui até a sapataria mais próxima, a meio quarteirão de distância. No meio do caminho, senti algo estranho no pé esquerdo. O sapato estava se abrindo todo.


Consegui chegar à loja com algo ainda nos pés. A vendedora ofereceu ajuda e fui logo pedindo: “Uma lata de lixo e um par de sapatos”.


Contei o caso para várias pessoas, quase todas passaram pela mesma situação. Ou seja, solas de sapato são feitas de material sintético que resseca com o tempo. Não sabemos como hidratá-las e acabamos ficando na mão de calango.


Igualzinho às roupas de couro fake, depois de dois anos. Cuidado, porque a gente sai vestida e no meio da festa percebemos que falta um pedaço. Ele pode ter ficado no banco do carro, no corpo das pessoas que abraçamos ou na poltrona em que nos sentamos...

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

couro descartavel roupa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay