Espetáculos em BH celebram o nascimento de Jesus e valorizam a fé

Embora o consumo moderno tenha transformado as celebrações natalinas, algumas delas ainda sobrevivem, revivendo antigas tradições e reafirmando a fé e a cultura religiosa. É o caso dos autos de Natal, que seguem vivos em muitas comunidades brasileiras, e dos musicais cristãos que contam a história de Jesus, unindo teatro, música e dança.



Além de preservar a magia da data mais importante da cristandade, eles transmitem às novas gerações o significado profundo do Natal, o nascimento de Jesus Cristo que veio para nos salvar.



Na capital mineira, temos o privilégio de contar, anualmente, com dois locais que apresentam espetáculos maravilhosos, divulgando essa magia com fidelidade e profissionalismo. Um dos responsáveis por manter a história e o auto de Natal vivos é o Grupo Teatral Centro Cultural São João Batista (Cenarc), que vai apresentar “Uma luz para o mundo” neste sábado (13/12), às 20h, no salão da Paróquia São João Batista, abrindo o Festival de Natal da comunidade do Bairro Salgado Filho. A entrada é gratuita.

O roteiro se inicia com a anunciação do anjo Gabriel a Maria e evolui para o nascimento do Menino Jesus, alcançando a visita dos Reis Magos. Em clima de grande produção, o projeto, sob a direção cênica de Sula Mavrudis, envolve cerca de 100 artistas, incluindo atores, dançarinos, músicos e cantores.



A produção do auto movimenta cerca de 300 profissionais, entre eles montadores, costureiras, sonoplastas, iluminadores e técnicos especializados. Os figurinos também chamam a atenção: são confeccionados em tecidos preciosos, acentuando a atuação de cada ator e valorizando seus papéis na peça.

Antônio Diniz, coordenador geral do projeto, explica que a proposta é associar a tradição natalina ao “tempero mineiro”, incorporando músicas e danças típicas do estado. O objetivo é encantar e emocionar o público, além de estreitar laços sociais e resgatar os valores de solidariedade e esperança.



A segunda iniciativa é da Igreja Batista Central, unidade Luxemburgo, que apresenta o musical “O trono de palha”, reunindo cerca de 150 pessoas no palco, entre atores, cantores, bailarinos, músicos e equipe técnica. As apresentações ocorrerão da próxima quinta-feira (18/12) a sábado (20/12), às 20h, e no domingo (21/12), às 11h e às 18h. A igreja tem capacidade para 2,5 mil pessoas, com assentos confortáveis, e a entrada é gratuita.

“O trono de palha” tem produção e roteiro de Camila Doro Rios, que acaba de ganhar o prêmio de Melhor Teatro Cristão de 2025 com o musical “O bilhete de ouro”, no Festival Internacional de Cinema Cristão. A direção-geral é assinada por Gabriela Heringer e os figurinos por Silvana Rodrigues.

*Izabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.