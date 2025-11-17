Mulheres em destaque

É muito bom ver o investimento em livros e nas mulheres. Nos últimos anos, temos recebido com frequência material de lançamento de livros escritos por mulheres. Em um mundo onde o digital ganha cada dia mais força e a informação que tem sido adquirida são pílulas que aparecem na internet, videos rápidos no Tik Tok, ou reels no Instagram, é muito bom ver que os livros impressos continuam a ser feitos e, agora, na versão e-book para o Kindle.



No último lançamento que fui, vi uma criança de seus 10 ou 11 anos, sentada lendo, de forma muito compenetrada, o livro sobre liderança, que seu pai tinha acabado de comprar.



Além dos livros de uma única autora, outra coisa que me chamou a atenção há alguns anos é o aumento de livros que reúnem várias autoras para escrever – cada uma um capítulo – sobre um mesmo tema. Não vou falar da qualidade do conteúdo, até porque não tive acesso a todos.



Hoje (17/11) será lançado o livro “Mulheres na gestão da reputação – volume 1 – Edição poder de uma história”, que traz artigos de 27 mulheres, todas elas referências na área de comunicação e gestão reputacional. A noite de autógrafos será no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 19h30.



Este tema é muito importante e fiquei feliz de ver que profissionais de comunicação e administração estão se especializando em gestão da reputação, e que as empresas estão reconhecendo a importância de investir nisto. Para nosso orgulho, as duas pioneiras na gestão da reputação e referência sobre o tema no Brasil são mineiras, de Belo Horizonte: Ana Luíza Almeida e Jussara Belo, sócias na ALL+, que assinam respectivamente o primeiro e o segundo capítulos do livro.



Fiquei admirada ao receber o livro, lançado pela editora Leader, porque vi que a idealizadora do livro, Andréia Roma, foi quem criou o projeto que originou o selo editorial Série Mulheres. Este selo já lançou mais de 80 títulos, de temas variados, mas todos de relevância, e já está com outros sete títulos para serem lançados, que abrangem as áreas previdenciária, direito de família, transporte, indústria, aviação, política e comunicação.



A grande responsabilidade nesses livros com coautorias é da coordenadora, porque ela tem a responsabilidade de escolher pessoas de peso nas suas respectivas áreas, para que o conteúdo seja relevante. Se não for assim, o livro fica fraco, com textos ruins.

* Isabela Teixeira da Costa (Interina)

