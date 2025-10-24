Restaurantes ganham solução para gestão de reputação online

Em um cenário em que a reputação online se tornou fator decisivo para o consumidor, chega ao mercado brasileiro a nova plataforma Super Restaurante. A ferramenta, voltada à gestão integrada de reputação online para negócios do setor de alimentação, permite que restaurantes monitorem, respondam e analisem avaliações em canais como Google Meu Negócio e iFood de forma automatizada e centralizada. O objetivo é melhorar a experiência do cliente e fortalecer a presença digital dos estabelecimentos.



A plataforma foi desenvolvida para atender desde pequenos negócios até redes com múltiplas unidades. De acordo com Rafael Muscari, CEO do Super Restaurante, o sistema centraliza todas as interações em uma única tela, eliminando a necessidade de acessar diversos aplicativos ou planilhas.

“O gestor recebe relatórios automáticos por WhatsApp, com insights por inteligência artificial (IA), tanto de cada unidade quanto do negócio como um todo. Assim, pode agir rápido e com clareza, seja para corrigir um problema ou reforçar pontos fortes”, explica.



Uma pesquisa realizada pelo Reclame Aqui, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), aponta que 63% dos entrevistados afirmam que preferem escolher estabelecimentos com base nas avaliações de outros clientes em plataformas digitais.

O levantamento também indica que, diante de uma crítica negativa, 59% dos consumidores optam por ler outras opiniões antes de tomar uma decisão. Além disso, 40% consideram a resposta do restaurante à crítica um fator determinante para manter o interesse no local.



Para Bruno Galli, diretor de tecnologia da plataforma, esse comportamento pode ocasionar impacto direto no faturamento do estabelecimento.

“Atualmente, grande parte dos clientes consultam avaliações antes de decidir onde pedir ou comer. A nota no Google e no iFood, por exemplo, pode influenciar se o cliente clica em você ou no concorrente. Uma avaliação mal respondida ou ignorada pode significar mesa vazia. Já uma boa reputação, cultivada com consistência, se transforma em faturamento recorrente”, afirma.



A integração da ferramenta com as plataformas de avaliação é feita em tempo real, permitindo que o gestor acompanhe os comentários à medida que são publicados, automatize respostas com IA e solicite feedbacks no momento mais oportuno.

“A conexão também prevê gargalos de operação, como atrasos ou cancelamentos, e oferece visibilidade sobre indicadores que antes ficavam dispersos, como nota média, recorrência de reclamações e principais elogios, tudo transformado em dados práticos para decisão”, detalha Bruno Galli.



Além das avaliações públicas, o Super Restaurante também oferece recursos para coleta de feedback estruturado. Por meio de QR Codes posicionados no salão ou nas embalagens de delivery, os clientes podem enviar opiniões diretamente ao restaurante.

“Em vez de esperar uma crítica pública negativa, o restaurante recebe feedback privado e estruturado. Questionários NPS e pesquisas personalizadas permitem detectar falhas no atendimento, no tempo de entrega ou até na qualidade do prato antes que se tornem um problema maior”, afirma Muscari.



A plataforma busca se diferenciar de soluções genéricas de CRM ou SAC digital, por ter sido desenhada exclusivamente para o setor de alimentação. “Enquanto alguns sistemas apenas organizam contatos, nossa plataforma tem como foco conectar canais que impactam vendas no setor: iFood, Google e WhatsApp. Além disso, unimos automação, IA e relatórios diários prontos, sem necessidade de configurar fluxos complexos”, destaca o CEO.



Segundo os desenvolvedores, o roadmap da empresa inclui novas integrações com marketplaces e sistemas de gestão, além de avanços em inteligência artificial voltados à atuação preditiva.

“Queremos alertar sobre horários de maior risco de atraso ou sugerir campanhas de fidelização sob medida. A ideia é que o restaurante esteja sempre um passo à frente na experiência do cliente”, conclui o diretor de tecnologia.

