2º Encontro de Empresárias BH

Belo Horizonte recebe, na próxima quarta-feira, 19, das 18h às 22h, a segunda edição do encontro de empreendedoras promovido pelo buffet A Chef – Art of Catering & Home, no Prado. Idealizado pela diretora-criativa Gabriela Gontijo e pela chef executiva Bruna Costa, o evento tem como propósito fortalecer o protagonismo feminino na gastronomia e estimular conexões entre empresárias e profissionais autônomas de diferentes áreas. Uma das novidades deste ano é o menu especial criado a dez mãos. A experiência será produzida por chefs reconhecidas na cena mineira, encabeçadas pela chef Bruna Costa. Também participam as chefs Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio), Silvana Watel (bistrô Francette), Bruna Haddad (Zuzunely), Cleide Duarte (Dona Fulô). A sobremesa será assinada pela chef Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria.

Arquiteta Luisa Mano Odilon araújo/divulgação

Destaque



O oftalmologista Paulo Ferrara continua com sua luta para tornar mais abrangente a cura da cerotocone (que afeta a córnea), algo que resultou no Anel de Ferrara, criado por ele. Recentemente esteve na Universidade Federal de Goias falando do assunto. Cerca de 800 mil pacientes já foram atendidos com esse implante cirúrgico, livrando-os da cegueira anunciada ou já em curso. Ele é um dos grandes cientistas mineiros na sua área.

Jantar natalino



Lilian Furman já marcou seu último jantar italiano do ano, desta vez com tema natalino. Será dia 27, quinta-feira, às 20h30, na Cantina Provincia de Salerno. O menu degustação é assinado pelo chef Bruno Peluso e terá de entrada Focaccia com alecrim, cebola, gorgonzola e Pancetta e polenta de ragu de cogumelos frescos. Os pratos principais serão Penne ao queijo taleggio trufado, rúcula e parma e Risoto de bacalhau. De sobremesa, salami de chocolate com frutas cristalizadas e castanhas. Terá sorteio de presentes. Reservas pelo telefone /whatsapp (31) 99956-0708.

Prêmio Cumbuca



Será terça, 18, a entrega da 3ª edição do Prêmio Cumbuca de Gastronomia. É no estilo “The Oscar goes to”, os vencedores são anunciados na hora. A cerimônia será no Grande Teatro Palácio das Artes, e

deve ser longa, ano passado foram quase quatro horas de duração. Mas tudo muito bem-feito e bonito.

FILARMÔNICA NO CHILE



Dirigentes e gestores das orquestras ibero-americanas, maestros e músicos se reuniram, no Centro de Extensão Artística e Cultural da Universidade do Chile, no início do mês, durante o 1º Encontro Ibero-Americano de Orquestras. O objetivo foi refletir sobre a situação atual, compartilhar boas práticas, analisar a experiência de outras indústrias e explorar estratégias sobre como aplicar conhecimentos para fortalecer o setor e prepará-lo aos desafios do futuro. A Filarmônica de Minas Gerais foi representada pelo presidente do Instituto Cultural Filarmônica, Diomar Silveira, que participou da mesa “Novas orquestras para um novo século”, junto com representantes das orquestras do Paraguai, Argentina e Chile. Em sua palestra, Diomar destacou a excelência e os desafios da Filarmônica de Minas, criada em 2008, por meio de um modelo de gestão que reúne Governo e sociedade civil.



Lançamento



O médico Assuero Rodrigues da Silva e os filhos Dartagnan e Ester Rache Rodrigues lançam o livro “Fronteiras da Neuropsiquiatria”, dia 6 de dezembro, às 10h, na Coopmed (Av. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia). O livro chega em um momento especial, porque o Prêmio Nobel de Física deste ano consolida descobertas que se conectam ao modelo teórico desenvolvido na obra, porque confirma que a coerência – fundamento do novo computador quantico – é o princípio sobre o qual o cérebro humano atua naturalmente, integrando cérebro, mente e linguagem. Estes profissionais são excelentes.



Palestra



O programa Café Palestra e Propósito terá sua última edição do ano no dia 27, quinta-feira, às 9h30, no Automóvel Clube de Minas Gerais. Durante o café da manhã, o médico psiquiatra e homeopata dr. Aloisio Andrade, presidente do Conselho Empresarial de Saúde da ACMinas, fará a palestra. É preciso se inscrever pelo Sympla.



CineTalk



Foi um sucesso o primeiro CineTalk promovido pelo Diamond Mall, na última segunda-feira. A convidada foi a jornalista Mônica Salgado que falou sobre o novo luxo, consumo consciente, elegância minimalista e as novas formas de expressar sofisticação através de atitudes, escolhas e estilo de vida. Acertaram em cheio.

Por aí...

Nesta terça-feira, 18, das 9h às 20h, a Casa Ana Luiza recebe a artista Lulu Mota com suas peças hand made. São bolas, cestas, utensílios de casa, adornos de Natal. Lindos os trabalhos.

O registro de metais pesados no fundo da lagoa da Pampulha pode significar o adeus (temporário) à ideia de ter um barquinho turístico singrando suas águas, algo programado para dezembro ou janeiro. O risco para a saúde pode ser alto e, por isso, o assunto está sendo analisado com muito cuidado.

O recente MAX – Minas Audiovisual Expô teve seu momento fashion no painel ‘Industria em Cena’ com a participação da diretora do filme ‘Maria, a rainha louca’, Elza Cataldo, do coordenador do Senai-Audiovisual, Marcelo Castro – que participou do desenvolvimento das indumentárias usadas naquela obra – e do presidente da Câmara de Moda da Fiemg, Rogério Vasconcellos. Eles abordaram o tema “Como figurino cria Identidade, Mercado e Desdobramentos Econômicos”. Uma parceria da Câmara de Comunicação com o Sindicato da Industria Audiovisual (ambos da Fiemg) e o Sebrae resultou em outros três talks. O filme da cineasta mineira foi apresentado no Festival de Cannes desse ano.

Com a COP30 entrando em sua segunda semana e mais de 140 temas discutidos por quase 188 países, a imprensa internacional acabou focando mesmo foi na contradição brasileira de defender transição energética e também autorizar prospecção de petróleo na foz do Amazonas. No final, tudo se resume a investimentos e ganhos devidamente embalados com um brilhante verniz em tons verde floresta, claro.

Por modismo ou folclore as comidas de sempre da cozinha mineira vão mudando de nome. Pratos com ora-pro-nóbis, cansanção e hortaliças viraram ‘comida de quintal’ e mix de linguiças rústicas, taioba e sobras em geral (com angu mole), agora é ‘comida de quilombo’. Curioso mesmo é o ‘feijão pagão’, apenas cozido e consumido inteiro com farinha, sem refogar. Se colocar tempero, milho ou abóbora, vira ‘feijão batizado’. O apetite “gastro-marqueteiro” é voraz.

Sempre à frente do mundo os chineses estão fechando cerco contra os charlatões da internet. Para isso, exigem agora que influenciadores em algumas áreas tenham certificado e registro como experts do assunto que abordam. Entraram na lista, entre outros, temas relativos a medicina, direito, finanças e educação. Parece óbvio, mas por aqui, nem tanto.

O clima de alívio entre os produtores mineiros de café é intenso. Além da iminente suspensão do tarifaço americano ao produto as exportações em 2025 continuaram a crescer. Já o encontro da classe na Expô Minas, semana passada, gerou R$200 milhões em negócios. E tem mais: pesquisadores descobriram que uma xícara de café ao dia melhora a arritmia cardíaca e não a piora – como se pensava até então. Sem açúcar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.