Em casa, entre árvores frutosas e visitantes indesejáveis

O pé de jabuticabas que ganhei de presente do então governador Hélio Garcia – porque nascia no jardim central da Avenida do Contorno e ia crescer e estragar o conjunto – deu flores e frutos, do chão às últimas galhas.



Quando era menor, conseguia colocar nele tudo que espantava passarinho e mosca, cresceu muito e agora disputo seus frutos com os passarinhos e micos. Ele é cumpridor de suas obrigações: cobre-se de flores e frutos grandes e doces. Mas não consegue vencer os parceiros da natureza. Os passarinhos adoram as flores e quando as frutas aparecem se unem aos micos. Eta bichinho danado. Em um só dia, quando forma a rede, consegue acabar com os principais ramos floridos da árvore.



Quando as frutas nascem e começam a amadurecer, é preciso disputá-las com os micos, de dia; e com os morcegos, à noite. Moro em uma casa que, por pura ignorância, deixei crescer várias árvores frutosas. A que mais dá frutos é o abacateiro, exatamente o que menos gosto.



O resultado é que vivo em combate com os bichos que acabam com minhas frutas. Curiosidade é que adoro bananas – fruto do qual não tenho nem um pé.



Entre um fim de semana ou outro, recebo um rastro de gambás. Trato deles com banana que roubo da minha cozinha e eles adoram. As mães também adoram e, depois de provar, gostar e comer muito, vão buscar os filhotes.



A única coisa de que não gosto e tenho que suportar são os gambás que montam seus ninhos no jardim. Deveria se ter um jeito de removê-los em definitivo.



Quanto ao pé de jabuticaba, do qual falei no início deste texto, quando passo por ele, apanho algumas frutas, disputando com gambás.



A cidade devia ter uma firma para correr as casas e remover os visitantes indesejáveis. Porque tem um detalhe: você tira em sua casa e eles correm para o vizinho. Tenho horror de morar em apartamento, mas pelo menos isso eles têm de bom – se bem que um vizinho chato é pior do que uma praga.

