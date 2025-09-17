Assine
Em casa, entre árvores frutosas e visitantes indesejáveis

O pé de jabuticaba que ganhei de presente do então governador Hélio Garcia deu flores e frutos, do chão às últimas galhas

17/09/2025 04:00

Com a primavera e o verão batendo à porta, as jabuticabeiras começam a dar os seus saborosos frutos - (crédito: Sidney Lopes/EM/D.A Press – 27/10/05)
Com a primavera e o verão batendo à porta, as jabuticabeiras começam a dar os seus saborosos frutos crédito: Sidney Lopes/EM/D.A Press – 27/10/05

 

O pé de jabuticabas que ganhei de presente do então governador Hélio Garcia – porque nascia no jardim central da Avenida do Contorno e ia crescer e estragar o conjunto – deu flores e frutos, do chão às últimas galhas.

 

Quando era menor, conseguia colocar nele tudo que espantava passarinho e mosca, cresceu muito e agora disputo seus frutos com os passarinhos e micos. Ele é cumpridor de suas obrigações: cobre-se de flores e frutos grandes e doces. Mas não consegue vencer os parceiros da natureza. Os passarinhos adoram as flores e quando as frutas aparecem se unem aos micos. Eta bichinho danado. Em um só dia, quando forma a rede, consegue acabar com os principais ramos floridos da árvore.

 


Quando as frutas nascem e começam a amadurecer, é preciso disputá-las com os micos, de dia; e com os morcegos, à noite. Moro em uma casa que, por pura ignorância, deixei crescer várias árvores frutosas. A que mais dá frutos é o abacateiro, exatamente o que menos gosto.

 


O resultado é que vivo em combate com os bichos que acabam com minhas frutas. Curiosidade é que adoro bananas – fruto do qual não tenho nem um pé.


Entre um fim de semana ou outro, recebo um rastro de gambás. Trato deles com banana que roubo da minha cozinha e eles adoram. As mães também adoram e, depois de provar, gostar e comer muito, vão buscar os filhotes.

 


A única coisa de que não gosto e tenho que suportar são os gambás que montam seus ninhos no jardim. Deveria se ter um jeito de removê-los em definitivo.


Quanto ao pé de jabuticaba, do qual falei no início deste texto, quando passo por ele, apanho algumas frutas, disputando com gambás.

 


A cidade devia ter uma firma para correr as casas e remover os visitantes indesejáveis. Porque tem um detalhe: você tira em sua casa e eles correm para o vizinho. Tenho horror de morar em apartamento, mas pelo menos isso eles têm de bom – se bem que um vizinho chato é pior do que uma praga.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-anna-marina estado-de-minas gambas jabuticaba

