Confira os alimentos que combatem as rugas

Um dos principais culpados pelo envelhecimento da pele é o processo da glicação, no qual os açúcares se ligam a proteínas como colágeno e elastina. Com isso, fica claro que a dieta influencia profundamente o envelhecimento da nossa pele, afirma a dermatologista Trisha Khanna, membro do Conselho Consultivo Médico do Codex Labs.

O envelhecimento da pele é um processo complexo moldado tanto por fatores genéticos quanto ambientais. Como os nutrientes precisam ser digeridos, absorvidos e entregues à pele, as melhorias levam tempo. Assim como o envelhecimento, a cura é gradual.

A glicação altera a estrutura e a função das proteínas, tornando a pele mais rígida e mais propensa a rugas e flacidez. A dieta rica em açúcar e alimentos processados sobrecarrega esses sistemas, permitindo que os produtos finais da glicação se acumulem mais rapidamente.

Podemos retardar a glicação e proteger a pele reduzindo o consumo de açúcar e alimentos processados. Devemos ingerir alimentos que contêm compostos naturais como chá-verde, canela, romã, sálvia e cravo. Maus hábitos alimentares causam inflamação contínua, o que prejudica a regeneração da pele e acelera o envelhecimento de dentro para fora.

A inflamação gera estresse oxidativo, ou seja, uma onda de radicais livres que atacam as células da pele, proteínas e até mesmo o DNA. Com o tempo, a pele fica mais fina, menos resistente e mais propensa a vincos. A inflamação causa rugas e manchas da idade mais cedo. O consumo excessivo de álcool também é prejudicial.

A dieta é uma das ferramentas mais poderosas para retardar os sinais visíveis do envelhecimento. Antioxidantes como as vitaminas A, C e E, além de compostos vegetais como flavonoides e polifenóis, ajudam a neutralizar os radicais livres.

A vitamina A, que ajuda a manter a renovação e o reparo das células da pele, pode ser encontrada na batata-doce, abóbora, cenoura e arenque.

A vitamina C, que auxilia a produção de colágeno, está presente na laranja, morango, pimentão-vermelho e brócolis.

A vitamina E tem sido associada à melhora da elasticidade da pele e à redução de rugas. Nozes, sementes e vegetais verdes são fontes particularmente boas.

A nutricionista Vanessa King sugere montar uma tigela simples com ingredientes integrais e ricos em nutrientes. Comece com uma fonte de ômega-3, como salmão selvagem ou robalo, grelhado à perfeição, uma colher batata-doce assada, lentilha ou feijão.

Coloque também vegetais verdes (espinafre ou couve salteados), acrescente fatias de abacate, pimentão-vermelho, morangos, nozes e sementes de abóbora. Regue com azeite, suco de limão e uma pitada de mostarda. Para beber, opte por chá-verde sem açúcar. Fica a dica.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.