Vem aí o Barro Preto Fashion Day

É sabido que o Barro Preto é um polo de moda da cidade e há quase duas décadas os lojistas da região começaram um evento anual que deu supercerto. Nos próximos dias 19 e 20 de setembro, Belo Horizonte receberá a 17ª edição do Barro Preto Fashion Day, evento de moda que se reinventa e assume o status de Festival da Moda, com uma programação que une desfiles, música, cultura, gastronomia e experiências interativas.



Realizado na Avenida Augusto de Lima, uma das mais movimentadas do bairro, a céu aberto, o festival vai celebrar a vocação criativa e comercial da região, com um evento democrático, inclusivo e acessível, contando com passarela adaptada e tradução em Libras.



Mais do que um desfile, trata-se de uma plataforma de negócios, onde o comércio local se encontrará com compradores de todo o Brasil para apresentar novas coleções, tendências e estilo. As vitrines das ruas se fundirão à passarela, e as marcas do bairro, como Liza, Cláudia Rabelo, Babita e PMG, dividirão espaço com nomes em ascensão no cenário nacional.



O segmento infanto juvenil, que está cada vez mais em alta, traduz tendências que, segundo Taciana Cavalcante, diretora-executiva do evento desde sua primeira edição, migram rapidamente para o universo adulto.



O calendário do evento, ainda no inverno, permitirá desfiles tanto da temporada atual quanto de prévias das coleções primavera verão, proporcionando aos compradores uma visão estratégica do que estará nas vitrines nos próximos meses. No dia 19 de setembro, sexta-feira, os desfiles nas passarelas iniciam às 18h; dia 20, sábado, às 11h.



O 17º Barro Preto Fashion Day terá espaços de gastronomia mineira, apresentações artísticas, oficinas e workshops temáticos. A abertura terá como atração show do cantor e compositor Leo Jaime com sucessos que marcaram os anos 80. Também se apresentarão durante o festival: banda Putz Grilla e Lurex Queen Tribute.



Para André Soalheiro, presidente da Ascobap, “o Barro Preto Fashion Day é resultado do movimento constante da moda no bairro, transformando a região em uma plataforma dinâmica que integra moda, música e entretenimento com participação democrática do público”. (Isabela Teixeira da Costa / Interina)

