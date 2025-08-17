Almoço com conteúdo

A ADCE-MG – Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Minas Gerais promoveu, semana passada, seu almoço com palestra, na Fiemg. O convidado de honra e palestrante foi o professor e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia. O salão estava lotado. Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, anfitrionava todos os empresários. Alexandre Andrade Urbano e Sérgio Cavalieri recebiam pela ADCE. Entre os inúmeros presentes estavam: Marcelo de Souza e Silva, Joel Motta, Babi Vasconcelos, Maria Elvira Ferreira, João Pinto Ribeiro e muita gente mais.

Casa Aura

Anotem na agenda: dia 8 de setembro será o jantar beneficente da Casa de Apoio Aura. A noite especial será no restaurante Topo do Mundo, com menu exclusivo assinado pelo chef Cristiano Campos, e a música ficará a cargo do talentoso Kadu Vianna. Toda a renda arrecadada será revertida para a Casa Aura, instituição que há mais de 25 anos acolhe crianças, adolescentes e suas famílias em tratamento de câncer, doenças hematológicas e transplantados, oferecendo apoio, acolhimento e esperança. Mais informações na @casadeapoioaura . Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Mercado Charme Chique

Hoje é dia do Mercado Charme Chique, que acontece mensalmente no Museu Histórico Abílio Barreto, que se transforma em um espaço vibrante de arte, cultura e sabor, com o melhor do artesanato mineiro e brasileiro. Tudo é feito à mão. Cada peça, cada sabor, cada detalhe do Mercado Charme Chique é criação de quem transforma matéria-prima em emoção. Das 10h às 17h, ao ar livre, sob as árvores, com boa música, é possível degustar de comida gostosa e participar das oficinas criativas.

Tropeiro Mineiro

Começou ontem e vai até o dia 30 o Festival Tropeiro Mineiro, com participação de 31 bares e restaurantes, que vão apresentar versões autorais do prato que dá nome ao evento. As criações serão avaliadas pelo público e por um júri técnico. A programação se encerra dia 6 de setembro, com festa na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza.

Brazil Foundation

Dia 18 de setembro, o The Plaza Hotel, em Nova York, será palco do tradicional jantar de gala da BrazilFoundation, que este ano celebra 25 anos. Três personalidades brasileiras serão homenageadas: o cantor, ator e ativista Seu Jorge, Geyze Diniz, fundadora e presidente do Conselho do Pacto Contra a Fome e a fundadora Leona Forman. O evento também destacará o trabalho de 25 organizações sociais brasileiras apoiadas pela BrazilFoundation ao longo desses anos, com atuação em áreas como educação, equidade racial e de gênero, acesso à saúde, justiça climática e direitos das mulheres, e que são exemplos do impacto gerado pelo investimento social responsável.

Livro infantil

Clarissa Vaz, fundadora do projeto social Marias Bonitas de Lourdes, lançará seu primeiro livro infantil, intitulado "Alcina – a menina das perguntas difíceis", dia 27, na Verde que te quero Verde. A obra, que homenageia sua mãe, traz histórias infantis ligadas à natureza, várias delas vivenciadas pela própria autora. O livro custará R$ 57, com renda revertida para as ações das Marias Bonitas.

Show em Alphaville

Hoje, às 18h, a Lagoa dos Ingleses recebe, em evento gratuito aberto ao público, o DJ Kvsh e a Orquestra de Ouro Preto, em um show único e emocionante. A apresentação acontece às margens da Lagoa. O espetáculo mistura a intensidade da música eletrônica com a sofisticação da sonoridade orquestral, e celebra os 25 anos da Orquestra Ouro Preto. O repertório foi mantido em segredo.

Festival Fartura

Entre 22 e 31 de agosto, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes reúnirá chefs renomados do Brasil, proporcionando trocas no meio gastronômico e experiências imersivas na cozinha brasileira. Um dos destaques da programação é a Cozinha ao Vivo, onde o público pode acompanhar o preparo dos pratos, antes de degustar. No sábado, dia 23 de agosto, Rafa Costa e Silva, do restaurante carioca Lasai, com duas estrelas Michelin, cozinha ao lado da mineira Bruna Martins, do Florestal, fundindo diferentes tradições gastronômicas do país.

Por ai...

O mundo literário se movimenta para homenagear a poetisa Adélia Prado, que completa 90 anos em dezembro. Além de retrospectivas de sua trajetória, exposições e debates sobre sua obra. Seu livro mais recente, “O Jardim das Oliveiras”, será lançado em breve.

Quem gosta de cozinhar já percebeu que as especiarias estão ficando sem sabor. Canela, cravo da Índia, lemon pepper, noz-moscada e outros – nada aparece nas receitas como antes. Mesmo a farinha de trigo perdeu qualidade, deixando os bolos grudentos. Seriam as mutações climáticas ou apenas estoques velhos?

Com sucesso confirmado nos salões de decoração na cidade, o casal Jéssica e Alessandro Almeida agora levou seu Cria Cafés para a CasaCor. Além de um novo blend nas xícaras, terá ambiente sensorial assinado pela MCA Arquitetura. O cardápio é da chef Giovanna Gianetti.

A turma que baixou em Ouro Preto para o festival de jazz voltou elogiando o clima cool instalado ali. Um tipo de turista diferenciado e bacana. Algo que a cidade havia perdido para Tiradentes e seus festivais, mas que está resgatando. Amém.

Hernani Castro realizou o seminário ‘Sustentabilidade: Presente e Futuro’ com 22 especialistas falando sobre o tema. Realizado no Minascentro, os debates giraram em torno do alcance das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU em termos regionais. Tudo dentro do Movimento Minas 2032, desenvolvido com criatividade e inovação. Um sucesso.

O prestígio dos apresentadores esportivos locais está em alta junto aos supermercados regionais – que os transformaram em estrelas de campanhas publicitárias. Desde o perspicaz Otávio di Toledo, passando pelo irreverente Mauricio Paolucci até a bem-humorada Carine Pereira todos passam bem o seu recado. É a valorização da prata da casa.

Com as faixas para ciclistas vazias, o retorno dos patinetes elétricos voltou à tona. Maiores e mais potentes, parecem mais uma lambretinha.

Serão alugados. Moral da história: mais recreação do que locomoção – com grave risco de queda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.