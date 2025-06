Perigos do desodorante íntimo

Todo mundo, quando pensa em matéria de limpeza, pensa em americano. “Keep America clean” não é uma frase sem maiores consequências, é um sistema de vida. Foi o americano que inventou uma série de desodorantes, sabões, produtos de limpeza e artigos de higiene corporal.

Com isso, sobra para a mulher, pois os mesmos americanos lançaram o desodorante íntimo, que o mundo aceitou sem procurar saber as consequências de seu uso constante.

Há quem seja absolutamente contra eles. Especialistas do setor de obstetrícia e ginecologia da Universidade de Columbia defendem que desodorantes íntimos já deveriam ter sido retirados do mercado há muito tempo.

Algumas mulheres acreditam que o cheiro de seu corpo ofende o homem, mas isso não é verdade. Médicos alertam que desodorantes íntimos são fonte de irritação dos órgãos genitais femininos. O produto causa alergias e até complicações como uretrite e cistite.

Food and Drugs Administration (FDA), que controla produtos lançados nos Estados Unidos, exige do fabricante que coloque no rótulo recomendações precisas sobre o uso e possíveis consequências de exageros.

Alguns médicos consideram a indicação de desodorante íntimo enganosa e perniciosa, pois induz a mulher a estabelecer falsa imagem a seu próprio respeito, além de estimular o homem a criar conceitos prejudiciais à parceira, pois acredita que quem não usa o produto não é uma pessoa limpa.

Na verdade, os médicos estão de acordo em um ponto: o melhor é usar água e sabão na higiene íntima. A mulher que toma banho regularmente e não cheira bem deve investigar se contraiu alguma infecção. Precisa não de um desodorante, mas de visitar o ginecologista.

Nos EUA, especialistas consideram que, no geral, as americanas fazem mais uso da ducha que o recomendável. O que acontece é que as glândulas cervicais produzem o mucus que limpa e protege naturalmente a vagina. As duchas modificam o PH normal e podem provocar vaginite. Médicos recomendam às mulheres obcecadas por duchas que limitem seu uso a uma vez por semana.

Só para lembrar: este é um péssimo método para evitar gravidez. O tempo mínimo da utilização da ducha é mais do que suficiente para que o esperma chegue ao colo do útero.

