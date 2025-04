A Savassi está perdendo seu charme

Como continuo me movimentando numa cadeira de rodas, o que é uma verdadeira canseira, aproveitei o carro de um funcionário para ir ao Centro da cidade para tratar de problemas só possíveis com minha presença. Perdi meu tempo, porque o dentista me informou que tudo estava bem, e mais isso e mais aquilo.



Aproveitei a condução para ir ao banco retirar uma graninha para o fim de semana. Dei o cheque para o motorista fazer a retirada. Quando ele voltou, estava acompanhado de uma funcionária do banco que não se satisfez ao me ver: pediu uma carteira de identidade.



Isso aconteceu porque minha ficha bancária era dos tempos em que tinha butique na Savassi e a assinatura atual está com algumas diferenças. Como as diferenças se dão conforme meu estado de espírito, estou esperando que tudo se normalize para refazer minha ficha bancária com a assinatura atual.

A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press A estrutura onde funcionou a famosa padaria Savassi foi demolida neste sábado (22/3) Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press Voltar Próximo



Aproveitei para olhar alguns locais da Savassi mais conhecidos e deu para notar que os mais tradicionais estão fechados – inclusive um na praça, que deu nome à região, para a construção de um prédio. O ponto não é tombado e, dessa forma, a cidade perde um de seus símbolos mais tradicionais – logo na praça.



As pessoas estavam me contando que vários pontos estão sendo fechados porque os shoppings oferecem mais segurança e lojas seguidas, o que facilita a busca e oferece mais opções. A região está perdendo seu charme de ser zona de comércio fino e diferenciado, em benefício dos shoppings e das compras pela internet, através de telefone.



Não posso me gabar, mas fui uma das primeiras pessoas nesta cidade a ter telefone que podia ser usado para compras, através de internet. Hoje, essa modalidade de compra e venda oferece várias vantagens: a compra pode ser feita de casa, as lojas oferecem várias modalidades de pagamento e, em princípio, acha-se tudo no celular, dependendo do que está formatado na compra.



Não tenho mais telefone móvel, desfiz-me do meu de tantos telefonemas que recebia sem motivo. Mas, num fim de semanas desses, de reunião familiar, aproveitei a presença de uma sobrinha para usar seu telefone para compras.

Comprei um vestido de seda feito na China, muito bem-feito, por pouco mais de nada. Chegou impecável. Aproveitando a novidade, comprei também um colar de pérolas (todas as que tinha foram roubadas por aquela funcionária que me dopava), que estou esperando chegar.



Outra novidade que está esvaziando a Savassi é a criação de lojas em supermercados. No de Lourdes, o andar superior abriu espaço não só para lojas mineiras de melhor qualidade, como para algumas estrangeiras. Quer dizer: ao sair para comprar legumes e frutas, a dona de casa pode subir mais um andar e comprar roupas de grifes conhecidas.

Como os legumes e frutas estão pela hora da morte, as roupas de etiquetas diferenciadas passam a ficar até mais acessíveis. Com isso, loja boa na Savassi vai se mudando para pontos mais atraentes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.