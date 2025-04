Não esquente a cabeça. Aprenda a se preocupar só com o que importa

Ser preocupado ou não se perturbar? Dizem que a escolha é nossa. Por sinal, há um versículo bíblico que fala sobre isso: “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”, Mateus 6:34.

O problema é que todos nós nos preocupamos muito mais do que precisamos e mais do que a maioria está disposta a admitir.

Não é fácil não se preocupar. Se fosse, não existiria ninguém estressado com os problemas que tem. Já conversei com várias pessoas, amigos mais íntimos com quem tenho liberdade, e eles também se preocupam mais do que deixam transparecer. Isso comprova que vivemos em um mundo de pessoas preocupadas.

Os mais velhos costumam dizer que 99% das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem.

O problema é que o excesso de preocupação pode trazer consequências avassaladoras. A preocupação, em si, não ajuda em nada. Ela só impacta negativamente o bem-estar mental e a saúde.

O ideal é desistir de se preocupar com as coisas. Assim, os resultados provavelmente seriam melhores, pois, sem preocupação, a perspectiva é mais otimista, e otimismo está relacionado ao sucesso. Mas o que fazer para conseguir isso? O ideal é passar a ignorar cinco áreas específicas:

1. A opinião da maioria das pessoas sobre você – Poucas pessoas realmente te conhecem. Elas não conseguem avaliar suas motivações nem entender o contexto com o qual você está lidando. Por que dar importância às opiniões de quem não está interessado em você? Busque conselhos e feedback dos verdadeiros amigos, pois eles te conhecem bem e lhe dirão a verdade, doa ouvir ou não.

2. Ser perfeito – Não queira ser perfeito, faça tudo da melhor forma que conseguir, mas aceite suas limitações. A vida é para ser vivida, explorada e tentada, com amor. Aceite as mudanças que se fizerem necessárias.

3. As últimas tendências e modas – Tente preencher a vida com menos e abrir mão dos excessos. É uma troca de profundidade por amplitude. Escolher a “vida de menos” deixa pouco espaço para modismos e tendências. Dedique a vida às coisas que perduram, às coisas que resistiram ao teste do tempo: fé, amizade, serviço e amor.

4. Pequenos inconvenientes e aborrecimentos – Certa vez, alguém descreveu uma pessoa como “imperturbável”: alguém calmo, sereno e que não se deixa afetar facilmente. Admirei muito essa qualidade. Ser imperturbável significa superar os pequenos inconvenientes e aborrecimentos que a vida nos impõe. É um modo de vida mais digno e gracioso, que dá adeus a qualquer tipo de preocupação e te permite seguir livremente adiante.

5. Coisas fora do controle – Há coisas que podemos influenciar diretamente, coisas que podemos influenciar um pouco e coisas que não podemos influenciar de jeito nenhum. Que tal só nos preocuparmos com o que podemos influenciar diretamente?

Acredito que o caminho mais feliz é não nos preocuparmos com nada, mas dando o nosso melhor nas poucas coisas com as quais devemos nos importar.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.