Crise no Azzas

As notícias sobre os supostos desentendimentos entre os líderes do Grupo Azzas 2154 , Alexandre Birman e Roberto Jatahy, e as possibilidades da cisão da sociedade entre eles, têm deixado o mercado em polvorosa. O assunto, divulgado pela primeira vez pelo site Pipeline, fez as ações despencarem substancialmente, provocando incerteza e desconfiança dos acionistas e investidores. Analistas consideram que, tanto o consenso entre os empresários quanto a separação dos negócios, voltando ao modelo original, não teriam solução simples. Anunciado, há sete meses, como o maior grupo de moda da América Latina, a fusão da Arezzo & Co – do setor de calçados – e do Soma e suas marcas importantes do setor do vestuário – como Farm e Animale – foi saudada como símbolo de planejamento estratégico e visão de longo prazo. Vale ressaltar que a crise interna começou bem mais cedo com o grupo perdendo Rony Meisler, fundador da Reserva, que era CEO da área de vestuário da Arezzo & Co, e assumiria a vertical de moda masculina do Azzas 2154, porém seu nome seria o único a não constar como diretor estatutário no redesenho organizacional. Grande perda. Agora, o mercado aguarda os próximos passos da disputa entre Birman e Jatahy.

Vinho especial

A Menin Douro Estates, vinícola do empresário Rubens Menin, lança pela primeira vez um vinho no Brasil. O Maria Fernanda – nome de sua filha – é um tinto que nasceu das vinhas centenárias de Portugal. Ele será apresentado durante um jantar restrito, terça-feira, no Espaço Altíssimo.

Naty Vasconcelos, Iker Aginaga, Adriana Vasconcelos, Eloi Oliveira Gui Barros/Divulgação Voltar Próximo

Celebrando parceria

Adriana e Naty Vasconcelos e Eloi Oliveira – leia-se A. de Arte – receberam um grupo seleto de arquitetos para um jantar, semana passada. O motivo: brindar os 14 anos de parceria da sua empresa com a italiana Foscarini, uma das principais fábricas de luminárias do mundo, que se destaca que design e uso de matérias-primas de altíssima qualidade. O CEO da Foscarini para a América Latina, Iker Aginaga, estava presente e fez questão de dizer que a representação da A. de Arte em Minas, é uma das principais do Brasil.

Jantar de Páscoa

Lilian Furman marcou seu jantar italiano para o dia 10 de abril, às 20h30, na Cantina Provincia de

Salerno e vai comemorar a Páscoa. Música ao vivo e menu degustação. Reservas com a própria Lilian pelo telefone (31) 99956-0708.

Prestigiado

Carol, Gustavo e Iorane Rabello foram os grandes anfitriões na noite de quarta-feira. Receberam amigos e clientes na sua loja do Diamond para o lançamento da coleção outono inverno 2025. Coquetel delicioso assinado pelo Rullus. O impressionante é que várias peças da coleção já estavam em sold out.

Por aí...

A morte do prefeito Fuad Noman deixou pesarosa a turma que estimulava suas propostas para o município enfrentar grandes eventos climáticos. Era o assunto que, atualmente, mais o preocupava. Agora, todos estão esperançosos no prosseguimento desses planos com o prefeito Álvaro Damião. As últimas chuvas e suas consequências, mostram que é, realmente, a questão mais urgente da capital.

Com o dinamismo de sempre, Josette Davis prepara a nova edição da Modernos Eternos (24 de junho a 10 de julho), que acontece na Escola Estadual ‘Affonso Penna’, com arquitetura, gastronomia e cultura na

pauta. Também será destacado ali o legado do patrono da escola. Ações culturais serão realizadas na Casa UNA, antiga residência do filho do ex-governador de Minas e presidente da Republica, nascido em Santa Barbara.

Os problemas com os cães perdidos na cidade estão cada vez mais graves. Além dos pitbulls e similares que atacam violentamente nas ruas, agora são as matilhas de vira-latas expondo seus instintos e encurralando transeuntes. Um recente caso, na praça Raul Soares, deixou uma senhora em pânico e sob grande risco de vida. Foi salva por pedestres que circulavam por ali. Vale ressaltar que esse comportamento não é habitual, mas consequência de maus-tratos que eles vêm recebendo nas ruas, inclusive estupros por parte de pessoas maldosas.

O mundo elegante internacional está de luto com a morte do Reinaldo Herrera, marido da estilista Carolina Herrera. Morava em Nova York, onde foi editor da Vanity Fair e responsável pela lista anual das Dez mais elegantes do Mundo, após a morte de sua criadora, Eleanor Lambert. Embora venezuelano, detinha o título nobiliárquico espanhol de Marquês de Torre Casa. Mas não pode ser enterrado na Venezuela, em razão de perseguição do regime de Maduro à sua família.

Foram bem esclarecedores (e surpreendentes) os dados citados pelo vice-governador professor Mateus Simões, sobre o tráfico criminoso em Minas e no país. Entre esses, os indicadores de que as drogas movimentam apenas 5% do dinheiro auferido pelo crime e do ouro gerar o seu maior percentual de ganhos. Para ele, basta estancar esses fluxos financeiros para controlar a bandidagem.

A aposta da Globo no remake da novela Vale Tudo vai ser testada amanhã, na estreia. As fichas estão baixas: além da antagonista, Debora Bloch, nem chegar perto da portentosa Beatriz Segall

no papel de Odete Roitman, a nova versão ‘modernizada’, criada pela novelista Manuela Dias, retirou o brilho dado ao folhetim por Gilberto Braga na versão de 1988.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.