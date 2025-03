Bebidas alcoólicas em baixa?

Será este o último apelo ao álcool? As gerações mais jovens, particularmente a Geração Z, estão impulsionando uma revolução sóbria alimentada pelas mídias sociais e um interesse crescente em bem-estar e saúde mental. Pesquisa de opinião do consumidor da NC Solutions com mais de mil pessoas acima de 21 anos descobriu que quase metade dos americanos expressou o desejo de reduzir o consumo de álcool em 2025. A mudança é mais pronunciada entre a Geração Z — aqueles nascidos entre 1997 e 2012, com 65% pretendendo beber menos em 2025 e 39% planejando se abster totalmente. Isso contrasta fortemente com as gerações mais velhas. Apenas 30% dos Boomers — aqueles nascidos entre 1946 e 1964 — planejam reduzir seu consumo de álcool.

Medida ilegal

O Conselho Federal de Farmácia publicou resolução, em 17 de março, permitindo que farmacêuticos prescrevam medicamentos controlados e suspendam tratamentos prescritos por médicos. Isto está gerando uma onda de preocupação entre os profissionais e entidades médicas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Médicos, o cirurgião dr. Eduardo Teixeira, a resolução representa um grave risco à saúde pública e à segurança dos pacientes brasileiros. “Estamos diante de uma clara usurpação do ato médico por profissionais que não possuem a formação necessária para tais responsabilidades”. A resolução do CFF extrapola as competências legais dos conselhos profissionais, invade o campo de atuação dos médicos, regulamentado pela Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013), e a competência da Anvisa, que tem a premissa legal de regulamentar a prescrição de medicamentos controlados. Fica o alerta aos leitores, nunca vi tamanha loucura!

Festival de curtas

Estão abertas as inscrições para o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 4 de maio pelo site do FestCurtasBH e pela plataforma ShortFilmDepot. Serão aceitos curtas-metragens de até 45 minutos, finalizados em 2024 e 2025. O festival será

realizado de 31 de outubro a 9 de novembro, no Palácio das Artes e na plataformacineHumbertoMauro/MAIS, e é um dos mais importantes do país.

Jefferson Birman, Mauro Tunes, Leila Gontijo, Daniel Rebouços e Eduardo Janot Carlos Hauck/Divulgação Voltar Próximo

Leilão DotArt

Começa amanhã, 24 e vai até o dia 26, o grande Leilão de Arte da Blombô com o acervo da DotArt Galeria, de Leila Gontijo, que encerrou suas atividades no final do ano passado. Hoje, a exposição do acerco estará aberta das 11h às 15h. O leiloeiro é o conhecido mineiro Daniel Rebouço e este será o 12º leilão da empresa paulista. No acervo obras de Portinari, Di Cavalcanti, Volpi, Guignard, MILCAR DE Castro, Krajcberg, Tomie Othtake e muitos outros artistas de peso. Em tempo: o leilão será presencial e on-line.

Musical infantil

Hoje, às 11h, o Aquário Municipal de Belo Horizonte recebe o espetáculo musical infantil “Os Habitantes do Fundo do Rio”, que celebra o Rio São Francisco e ensina sobre a natureza, com a magia e o encanto das lendas brasileiras. A entrada é gratuita para a apresentação. O acesso ao aquário, que fica dentro do Zoológico de Belo Horizonte, é pago.

Pets charmosos

A manhã do sábado, dia 15, foi movimentada no Jardins Belvedere, o charmoso mall do bairro que tem lojas variadas, de extremo bom gosto. Todas se reuniram para uma ação em defesa dos animais que sofrem abusos e violências, com apoio do deputado Fred Costa. Convidaram clientes para irem com seus pets e o que se viu foi um desfile de raças variadas, e ainda uma feira de adoção de cães e gatos. Destaque para as lindas e elegantes coleiras que Ana Barroso lançou no dia. Sucesso absoluto e quase esgotou o estoque. Pipoca, água, petiscos para os pets, muito bate papo e distribuição de arranjos florais.

Contação de história

O Instituto Marina e Flávio Guimarães (IMFG), mantido pelo Grupo Bmg, está levando a temática do livro Bemi: Lições de Valor – Uma Aventura Financeira para escolas da rede pública de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Mais de 600 crianças de cinco escolas tiveram a oportunidade de assistir a contação de história com a autora do livro, Flora Manga. Além de escolas de Belo Horizonte foram abrangidas instituições de Contagem e Ibirité. Uma sessão também foi realizada na Biblioteca Pública do Estado de MG. Uma forma divertida de ensinar o verdadeiro valor do dinheiro e como fazer um planejamento familiar saudável e colaborativo.

Por aí...

Com uma cerimônia no Palácio da Liberdade, será realizado o pré-lançamento do projeto cultural para construção, em BH, do Memorial da Imigração Libanesa em Minas. Uma iniciativa do presidente da Fuliban, Frederico Aburachid – que está revolucionando a entidade com seu dinamismo – e que já recebeu apoio de várias entidades. As contribuições podem ser feitas usando a lei Rouanet. O encontro será no dia primeiro de abril.

Em plena véspera da Procissão do Fogaréu, na Semana Santa de Cidade de Goiás, o estilista Ronaldo Fraga celebrará ali seu casamento com o Rodrigo Januário – com direito a muitos festejos. Eles vão residir por lá, onde montaram o Solar dos Urubus, um centro de cultura e desenvolvimento social. Como se diz: vida nova, casa nova.

Os elegantes Carol e Gustavo Rabello recebem amigos e clientes na loja da grife Iorane, no Diamond Mall, dia 26, para marcar oficialmente o inicio das suas atividades no local. O espaço tem novo conceito, baseado na história e tradições de Minas. E que também é o tema da nova coleção de inverno da marca. Tudo muito bacana, com cartela de tonalidades que remetem aos produtos da nossa culinária, estampas inspiradas nos afrescos barrocos das igrejas e muito mais. Vale a pena conferir.

E, por falar em mineiridades, está tramitando na Assembleia Legislativa projeto que classifica o barú como produto agro de interesse econômico. A oleoginosa arbórea é considerada o amendoim do Cerrado e muito usado em receitas regionais. Uma iniciativa bacana que

ajuda a preservar uma planta

em risco de extinção.

A estilista Liana Fernandes almoçando com amigo no Villa Arabe, enquanto colocava em dia as novidades. Entre elas, a coleção de inverno da Brasil em Gotas, criada por ela e lançada semana passada. Atua ali há sete anos. Mas continua com seus trabalhos personalizados com seu L’Atelier. Um sucesso!

O dinâmico Alessandro Almeida e sua esposa, Jéssica, abriram a loja do Criar Cafeteria, um produto com mix de grãos de alta qualidade cultivados em várias regiões mineiras. Embalagem com design bacana. Na semana passada promoveram um coffee-music para mostrar o local. Segundo eles, é um fashion café e fica logo no inicio do chamado ‘corredô gastrô’ de Lourdes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.