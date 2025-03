Alivie os efeitos da TPM

Se todos os meses você consegue passar os dias sem sentir um incômodo que seja motivado pela TPM, diga o segredo. Esta não é a realidade de 75% a 80% das mulheres em idade reprodutiva, informa a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

A intensidade, a duração e a gravidade dos sinais, que variam de mulher para mulher, têm sido relatadas da menarca à menopausa.

A síndrome pré-menstrual, a famosa TPM, é representada por um conjunto de sintomas físicos, emocionais e comportamentais de caráter cíclico e recorrente, iniciando-se na semana anterior à menstruação e atenuando-se no início do fluxo menstrual.

Humor deprimido, sentimento de falta de esperança e pensamentos autodepreciativos; dores de cabeça, inchaço, distensão abdominal; ansiedade, tensão, nervos à flor da pele; instabilidade afetiva acentuada; raiva, irritabilidade persistente e o aumento de conflitos interpessoais são apenas alguns dos indícios de uma extensa lista.

A boa notícia é que existem medidas para ajudar a aliviar os sintomas indesejáveis, que prejudicam o bem-estar do mulherio. Veja a seguir algumas medidas práticas que podem ser as nossas melhores amigas:

Exercícios físicos. Atividades físicas fazem bem para o corpo e a mente, pois liberam endorfinas que provocam sensação de prazer, relaxam, ajudam o funcionamento do intestino e reduzem o edema característico do período. O ideal é praticar exercícios moderados. Ioga, caminhada, ciclismo, natação e hidroginástica, por exemplo.

Evite alguns alimentos. Há alimentos que estimulam a distensão abdominal, o inchaço e as dores de cabeça, entre outras queixas características do momento. Especialistas indicam evitar o consumo de café, chá-preto, chá-mate e refrigerantes. O ideal é ingerir algo mais leve, com teor reduzido de gordura saturada e sal. Frutas, vegetais, grãos e alimentos diuréticos são fortes aliados.

Chás diuréticos e calmantes. Entre as opções naturais para ajudar a aliviar a TPM, há chás como o de valeriana, calmante natural. Aposte também nos chás de cavalinha, hibisco, camomila, erva-doce e dente-de-leão, que também têm ação diurética.

Calcinha com nanotecnologia. Uma opção supertecnológica são as calcinhas com pontos quânticos de carbono (PQC). Elas emitem ondas infravermelhas de longa duração, ativando a microcirculação da região. Com isso, os vasos comprimidos pela ação da prostaglandina podem voltar a ter circulação natural, aliviando o inchaço, a cólica menstrual e demais desconfortos abdominais, como prisão de ventre e incontinência urinária.

