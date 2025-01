Mineiros nos bastidores

Muito se falou sobre o casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes nos últimos dias. As fotos divulgadas evidenciaram todo o amor e a beleza envolvidos na cerimônia super íntima – para apenas 150 convidados – no Hotel Fasano Boa Vista, interior de São Paulo. O que poucos sabem é que quatro mineiros trabalharam nos bastidores para que os noivos tivessem um dia dos sonhos. Em especial, o relações-públicas do Grupo Fasano, Phillip Martins, que cuidou pessoalmente de todos os detalhes da cerimônia e da festa. A começar pela escolha dos fornecedores, contratados a menos de um mês da data. Aqui entram duas mineiras talentosíssimas. Julia Braga, da Museu de Grandes Novidades, assinou a decoração deslumbrante em branco e verde com uma mistura de flores e frutas, que é a sua marca registrada. Já a RP Mariana Sobreira, que tem o lado B como cantora, embalou os convidados nas duas primeiras horas da festa com jazz, blues e MPB vestida de Printing. O padre Fábio de Melo completou a lista dos mineiros celebrando o badalado casamento na capela ecumênica do hotel e emocionou ao cantar “Vieste” de Ivan Lins. O bufê era do Fasano. Desde então, Phillip tem sido questionado se agora vai organizar casamentos. Não, ele avisa, a não ser que envolva alguma propriedade do Grupo Fasano.

Sempre viva

Repercutindo no mercado a notícia de que a Cila, marca de beachwear mineira, está encerrando suas atividades no modelo atual de negócios. Cila Borges, que criou a Cila ainda adolescente, produzindo biquínis na casa dos pais, está recebendo muitas mensagens de carinho e de pesar. A decisão foi tomada pelo fato de os filhos, sucessores naturais da empresa, terem outras aspirações profissionais. A última coleção se chama Sempre-viva, nome emblemático, já que a marca, com 50 anos de história, tornou-se patrimônio afetivo de BH.

Livros ilustrados

Depois de lançar o livro “A morte nua”, publicado pela editora Miguilim, com texto e ilustrações de sua autoria, Maurizio Manzo está preparando um novo lançamento, em fevereiro, no Mercado Novo. O italiano, que mora há mais de 40 anos no Brasil, é conhecido no mercado de livros ilustrados pelo seu traço singular.

Legado polêmico

Oliviero Toscani, que ficou famoso pelas campanhas publicitárias “United Colors of Benetton”, que criou para a Benetton, nos anos 1980 e 1990, faleceu na semana passada. O fotógrafo italiano deixou como legado imagens controversas, como a de uma mulher negra amamentando uma criança branca, uma freira e um padre se beijando, além da campanha que incluía um doente terminal com AIDS, em plena crise sanitária nos Estados Unidos.

Festa na igreja

Um grupo de paroquianos do Santuário Nossa Senhora de Fátima se reuniu para comemorar o aniversário do estimado padre Fernando, durante um almoço realizado após a missa de domingo retrasado, no salão de festas da igreja. O encontro foi comandado por Karla Isidoro, contou com a participação do bufê de Sandra Cardinali, decoração assinada por Olguinha Lambertucci e show da cantora Marina Araújo.

Petit comité

Babi Vasconcelos, amiga de fé do padre Fernando, aproveitou para soprar velas adiantadamente pelo aniversário, na terça-feira passada. A comemoração da data foi feita em petit comité,

durante jantar no Taste-Vin, junto ao marido Fernando, o filho Bruno com a mulher, Júlia, e as netas Maria e Anna.

Pronta-entrega

O bairro do Prado começou a se movimentar em torno dos lançamentos em pronta-entrega para o inverno de 2025. Regina Salomão já promoveu convenção para os consultores de moda. A Frutacor mostra sua coleção na quarta-feira, dia 22. Para fevereiro, são esperadas as novidades da Skazi, no dia 5, e da Khode, nova marca de Vander Martins e Paolinha Murta, cuja estreia está marcada para o dia 10.

10 anos

O Cabernet Butiquim já deu a largada para comemorar o seu aniversário de 10 anos. Na semana passada, apresentou 12 dos 36 drinques que serão lançados até março. As criações são do mixologista Alexandre Loureiro, o Xandão, que deixou o front do balcão para fazer toda a gestão do bar da casa. Entre os convidados, foi unanimidade o “Que beleza”, com uma saborosa combinação de tequila, limoncello artesanal, grapefruit e abacaxi caramelizado com flor de sal.

Agência de eventos

Magda Carvalho, cujo trabalho começou a aparecer no restaurante O Italiano e se expandiu para outras casas, começou o ano com o anúncio de que está ampliando seu raio de ação. A relações-públicas lançou a Agência MKT Connect com o objetivo de organizar eventos com uma equipe especializada no assunto.

Por aí...

A preservação do valioso patrimônio histórico e cultural de Paracatu (um dos mais importantes de Minas) teve na promotora Mariana Duarte Leão uma de suas mais atuantes defensoras nos últimos 12 anos. Por isso mesmo, a cidade prestou-lhe uma bela homenagem, no momento em que deixava aquela função. Agora, ela atuará como coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente no Triângulo Mineiro.

Sempre antenado em viagens bacanas, Milton Pedrosa passou dois meses pela Europa – incluindo no roteiro o Natal na Finlândia. Para enfrentar o frio congelante, inovou nos looks com peças assinadas em sobreposições. Elegantérrimo. Escolheu Paris como base e circulou por vários países, mas já está de volta aos cuidados diários com sua famosa coleção de orquídeas raras.

A presidente da Coopermoda, Ivete Dantas, está animada com as comemorações dos 10 anos de existência do salão de negócios BH à Porter. A próxima edição será em março (entre 17 e 21), com mil novidades comemorativas. Entre elas, um desfile bacana e novos workshops.

Enquanto isso, os organizadores da Minas Trend (leia-se Fiemg) definiram a data entre os dias 8 e 10 de abril para realizar a sua 33ª edição, com o verão 25-26 nas araras. Tudo indica que a experiência de realizar a feira no BH Shopping deu certo, pois ela volta a acontecer no estacionamento do mall. Vai reunir moda, tendências e negócios.

A turma dos cabelos prateados aplaudiu (com entusiasmo) a aprovação da lei municipal que proíbe o etarismo em BH na contratação de trabalhadores. Além de diluir dúvidas entre jovens e maduros na hora de escolher o funcionário, abre uma chance concreta de atividades profissionais (e salários) para quem tem tanta experiência a oferecer. Uma bela iniciativa.

Em fogo brando, o azeite de segunda prensagem passou a se chamar “óleo de oliva” e, com isso, a dona de casa tem à mão produto similar ao azeite de primeira prensagem (virgem) – só que com preço mais baixo. E que pode ser usado (também) em frituras. O novo status foi “oficializado” por uma famosa marca do produto.

Ironia à francesa: enquanto a prefeitura de Paris exibe expô sobre as Olimpíadas 2024 (realizadas na cidade), sob o título de “Dias Felizes”, os medalhistas de bronze exibem (mais uma) falha do evento. As plaquinhas estão descascando e ficando com aspecto de pele de crocodilo. Por enquanto, as de ouro e prata estão intactas.

Com o encerramento anunciado de suas atividades, o grupo Capri Holding colocou à venda suas três marcas fashion: Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Tudo indica que o grupo Prada quer comprar a Versace. Basta saber se Donatella Versace vai junto com o pacote.

Enquanto isso, depois de anos no ostracismo e de passar por várias holdings de luxo, a Christian Lacroix foi adquirida pelo grupo espanhol-catalão Sociedad Textil Lonia (STL). É de conhecimento geral que o mercado de alto luxo não anda bem como anteriormente.