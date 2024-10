Amanhã (31/10) encerra o mês e com ele a campanha Outubro Rosa sobre a conscientização da prevenção do câncer de mama. E nada mais adequado que prestar uma homenagem à mineira Maria Elvira de Sales Ferreira, ex-deputada que foi a responsável, em 1997, pela lei que obrigou o SUS a oferecer cirurgia reparadora de mama nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer em todo o país.



Conheço Maria Elvira desde que me entendo por gente. Ela era amiga de meus pais, Nerly e Camilo Teixeira da Costa, amizade herdada de seus pais, que eu acabei herdando também dos meus. Amizade que passa de geração a geração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nesta quinta-feira, às 15h, a equipe de mastologia do Hospital Madre Teresa vai homenagear a ex-deputada estadual e federal e jornalista. Maria Elvira de Sales Ferreira sempre pautou sua vida pública pela defesa dos direitos das mulheres. Homenagem mais que merecida para a autora de lei tão importante para mulheres, vítimas de uma doença tão devastadora para nós.



Parabéns ao Hospital Madre Tereza e à equipe de mastologia que fazem homenagem em vida. Apesar de Maria Elvira ser a homenageada, quem ganha o presente somos nós, porque ela fará uma palestra às 15h, no auditório do hospital, abordando seu trabalho pela defesa dessa pauta.

Para quem não conhece bem o trabalho e trajetória de Maria Elvira, segue um breve descritivo do que ela já fez. Filha do educador Newton Paiva Ferreira, Maria Elvira fundou e atuou, por 35 anos, no Centro Universitário Newton Paiva. Foi deputada estadual pelo PMDB por duas vezes, entre 1987 e 1995, e deputada federal também por dois mandatos, de 1996 a 2003.



Mulher dinâmica, também rompeu barreiras como a primeira diretora mulher da ACMINAS, fundadora e primeira presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora da instituição, presidente nacional do PMDB Mulher e do Fórum Internacional de Mulheres do Mercosul. Maria Elvira também foi a primeira secretária de Estado de Turismo de Minas Gerais e conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, nomeada na primeira vez pelo então presidente José Sarney, em 1985; e depois nos governos Lula e Dilma, dos quais também foi do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.

Em 2003, a convite da professora Dalva Thomaz e da empresária Beth Pimenta, participou da formação de um grupo de 23 mulheres aventureiras para fazerem um roteiro de caminhada de Bom Jesus do Amparo até Conceição do Mato Dentro, em um percurso do Caminho Velho da Estrada Real, criando o grupo das Caminhantes da Estrada Real, atualmente Amigas da Estrada Real, chegando a mais de 80 mulheres participantes.



Ao longo dessa trajetória divulgando o turismo e a gastronomia de Minas Gerais, foram reconhecidas com o título de Embaixadoras da Estrada Real pelo governador Antonio Anastasia e o então secretário de Turismo, deputado Agostinho Patrus. O grupo chegou a plantar mais de 300 mil árvores com o projeto Árvore é Vida, que assumiu em Minas a partir da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais, entidade internacional presente em 80 países.



Amante das artes, Maria Elvira é grande colecionadora, entre os temas pelos quais tem paixão estão as corujas e os papais-noéis. A sua coleção de Papai Noel estará exposta este ano, no Palácio da Liberdade, no Circuito Liberdade, a partir de 2 de dezembro. Incansável como é, se prepara para um novo projeto: transformar sua casa intitulada "A casa dos anjos", na orla da Lagoa da Pampulha, em um museu, mantido pelo Instituto Cultural Maria Elvira de Sales Ferreira. (Isabela Teixeira da Costa / Interina)